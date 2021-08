‘Ik ben er zeker van dat Pogba vijf of zes assists kan geven in één wedstrijd’

Maandag, 16 augustus 2021 om 20:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:37

De klinkende zege van Manchester United tijdens de openingswedstrijd in de Premier League tegen Leeds United (5-1) smaakt bij Bruno Fernandes naar meer. De middenvelder eiste zelf een hoofdrol op met drie treffers, maar moest daarbij onder meer een dankwoord uitspreken richting Paul Pogba. Laatstgenoemde nam liefst vier assists voor zijn rekening en werd daarmee de eerste speler van Manchester United die vier assists afleverde in een Premier League-wedstrijd en pas de vijfde speler ooit op het hoogste niveau in Engeland.

Pogba werd door manager Ole Gunnar Solskjaer opnieuw opgesteld in een rol aan de linkerkant van het middenveld en genoot daarmee duidelijk een gevoel van vrijheid, gezien zijn aandeel in de wervelende zege. "Hij speelde geweldig", vertelt Fernandes tegen het clubkanaal. "Hij doet het heel goed en hij is zo'n grote speler. Iedereen weet dat en ik hoop dat hij steeds beter kan worden, want ik denk dat hij nog zoveel meer kan. Ik ben er vrij zeker van dat Paul vijf of zes assists kan geven in één wedstrijd."

De Franse middenvelder bereidde in de eerste helft een treffer van Fernandes voor en herhaalde dat in de tweede helft met assists op eveneens Fernandes, Mason Greenwood en Fred. Een kwartier voor tijd kreeg Pogba een staande ovatie, toen hij naar de kant ging voor Anthony Martial. "Paul is echt een kwaliteitsspeler", vervolgt Fernandes. "We vertrouwen hem allemaal, we kennen allemaal zijn kwaliteiten. Het gaat erom dat hij de prestaties blijft leveren waar hij het team mee vooruit helpt om het beter te doen. Ik ben er vrij zeker van dat Paul ertoe in staat is om dat te doen."

‘PSG wil volgende megaslag slaan met weeksalaris van 600.000 euro’

Lees artikel Paris Saint-Germain heeft Paul Pogba een astronomisch salaris geboden om hem te verleiden tot een transfervrije overstap naar Parijs.

De kans lijkt steeds groter te worden dat Pogba aan zijn laatste jaar bezig is als speler van Manchester United. De middenvelder heeft nog een contract tot volgend jaar zomer en wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. De Fransen zouden zelfs bereid zijn om hem een weeksalaris aan te bieden van 600.000 euro, wist The Independent maandag te onthullen. Dat zou neerkomen op een jaarsalaris van 31,2 miljoen euro. Door zijn aflopende contract heeft PSG de mogelijkheid om Pogba transfervrij in te lijven.