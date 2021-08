Besiktas zet na Lens ook topverdiener van 3,7 miljoen per jaar uit selectie

Maandag, 16 augustus 2021 om 19:24 • Jeroen van Poppel

Besiktas heeft Adem Ljajic uit de selectie gezet, zo maakt de landskampioen van Turkije bekend in een persbericht. Besiktas wil dat de 29-jarige Serviër vertrekt, maar die heeft daar zelf geen trek in. Ljajic moet nu apart van de A-selectie individueel trainen.

Ljajic is met een jaarsalaris van 3,7 miljoen euro een absolute topverdiener van Besiktas. De aanvallende middenvelder ligt nog maar één seizoen vast bij de Turkse topclub, die een transfervrij vertrek wil voorkomen. Ljajic kreeg dan ook het verzoek om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Er is belangstelling, maar de voormalig speler van onder meer Internazionale en AS Roma wees verschillende aanbiedingen af.

Besiktas besloot daarom op onorthodoxe wijze in te grijpen en Ljajic uit de selectie te zetten. Tijdens de openingswedstrijd van het seizoen tegen Rizespor (3-0 winst) zat de middenvelder nog wel bij de wedstrijdselectie, maar werd hij niet ingezet. Ljajic speelt sinds drie jaar voor de Turkse grootmacht, die hem het eerste seizoen huurde van Torino en daarna voor 6,5 miljoen euro inlijfde. Bij Besiktas gold hij de laatste drie jaar als regelmatige basisspeler en kwam hij tot 18 goals en 26 assists in 85 officiële duels.

Het is zeker niet voor het eerst dat Besiktas een dergelijke maatregel als met Ljajic neemt. Vorig jaar werden voormalig PSV'ers Jeremain Lens en Nicolas Isimat-Mirin ook al uit de selectie verwijderd om ze naar de uitgang te dwingen. Isimat-Mirin vertrok in februari naar Sporting Kansas City, terwijl Lens in diezelfde maand werd uitgeleend aan Karagümrük. Lens keerde deze zomer terug bij Besiktas, maar maakt geen onderdeel uit van de selectie en traint dus nog altijd apart. De 33-jarige spits ligt nog een jaar vast.