Slagvaardig Feyenoord neemt Zahui definitief over van Paris Saint-Germain

Maandag, 16 augustus 2021 om 19:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:23

Feyenoord heeft zich definitief versterkt met Nesta Zahui, zo maakt de Rotterdamse club maandagavond bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige aanvaller komt over van Paris Saint-Germain en tekent bij Feyenoord een contract voor één jaar. Bovendien heeft Feyenoord de optie om het contract met nog een jaar te verlengen. Zahui gaat deel uitmaken van de selectie van Feyenoord Onder-21.

De Fransman met Ivoriaanse roots speelde sinds 2015 in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain, dat hem op twaalfjarige leeftijd weghaalde bij Franconville. Het meest recent was Zahui actief in de Onder-19 van de Franse topclub, waar zijn contract eerder deze zomer afliep. Daardoor kan de voormalig international voor Frankrijk Onder-16 nu transfervrij de overstap naar Feyenoord maken. Zahui arriveerde aanvankelijk in Rotterdam voor een stageperiode en heeft daarin een dusdanig goede indruk achtergelaten dat het hem een contract heeft opgeleverd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rini Coolen, hoofd jeugdopleiding van Feyenoord, is content met de komst van de jonge voorhoedespeler. "Sinds het begin van de zomer is Nesta bij ons op stage geweest en de afgelopen anderhalve maand heeft hij ons overtuigd van zijn kwaliteiten", vertelt Coolen op de website van de club. "Zijn snelheid en behendigheid maken hem een gevaarlijke aanvaller, iets dat Onder-21 goed kan gebruiken gelet op de ambities die we hebben met dat team."

Ook Zahui zelf kijkt uit naar het moment dat hij officieel zijn eerste minuten mag maken in het shirt van Feyenoord. "Dit is een mooie stap, waar ik me verder hoop te ontwikkelen als voetballer", vertelt de Fransman opgetogen. "Mijn eerste doel is een basisplek veroveren in het elftal. Daarna ligt het vizier natuurlijk op het maken van doelpunten en beslissend zijn voor het team." De rechtsbuiten gaat komend seizoen zijn wedstrijden spelen in de Onder-21, die onder leiding staat van de van FC Volendam overgekomen Sipke Hulshoff.