Arsenal zinspeelt op ruildeal met Barcelona

OGC Nice bereidt een aanbieding voor op Odsonne Édouard. De spits van Celtic, die aan de Côte d'Azur moet gaan concurreren met Kasper Dolberg, staat ook in de belangstelling van Brighton & Hove Albion. (Football Insider)

Sparta Rotterdam stalt Reda Kharchouch dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. FC Emmen troeft onder meer NAC Breda af en huurt de spits van de Eredivisie-club. (Algemeen Dagblad)

De Londenaren staan open voor een ruil voor Emerson Royal van Barcelona of Kieran Trippier van Atlético Madrid.

(The Athletic)