Dumfries staat bij afscheidsinterview stil bij grootste deceptie met PSV

Maandag, 16 augustus 2021 om 18:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:50

Denzel Dumfries heeft in een uitgebreid interview afscheid genomen van PSV en zijn supporters. De verdediger, die afgelopen weekend de overstap maakte naar Internazionale, verscheen eerder op de dag al op het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever voor een eerste interview. Dumfries benadrukt tegenover PSV TV een mooie tijd te hebben gehad bij PSV, maar kon één aspect niet onbenoemd laten. De verdediger wist in zijn drie jaar bij PSV nooit een prijs te winnen.

"Ik kijk terug op een mooie tijd bij PSV", aldus Dumfries. "De mensen bij PSV zijn zeer kenmerkend, daar bouw je een warme band mee op. En dan heb ik het over Thijs Slegers (perschef, red.), Mart van den Heuvel. Ik wil niemand vergeten, maar ik noem ze maar niet allemaal. Ik heb hier een hele mooie tijd gehad, ondanks dat we de afgelopen drie seizoenen geen prijs hebben gepakt." Bij de eerste prijs van PSV in jaren, de winst in de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax (0-4), was Dumfries niet aanwezig vanwege de op handen zijnde transfer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dat het Dumfries niet is gelukt om in zijn tijd bij PSV met een prijs aan de haal te gaan, is iets wat de Oranje-international niet zint. "Dat is natuurlijk wel iets dat enorm knaagt", gaat de vleugelverdediger verder. "Dat zal ook altijd blijven knagen. Ik ben naar PSV gekomen met de intentie om prijzen te winnen, dat is in drie jaar tijd niet gelukt. Dat is een feit, daar kunnen we nu niks meer aan veranderen. We hadden het in eigen hand. Dat ze nu de Johan Cruijff Schaal hebben is natuurlijk fantastisch."

Dumfries is PSV dankbaar dat hij zich op persoonlijk vlak heeft kunnen ontwikkelen. "Ik ben natuurlijk aanvoerder geworden", vervolgt hij. "Dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn rugzak behoorlijk heb kunnen vullen. Ik heb bepaalde gesprekken moeten voeren met de directie, met name tijdens de coronacrisis over het inleveren van salaris. Dat waren geen makkelijke gesprekken, maar heeft er wel voor gezorgd dat ik veel geleerd heb. Je leert teamgenoten ook kennen. Sommige spelers kunnen ertegen als je fel bent, anderen moet je een arm omheen slaan. In dat opzicht heb ik enorm veel geleerd."

Met de transfer naar Internazionale gaat voor Dumfries een droom in vervulling. "Ze spelen in de Champions League en zijn afgelopen seizoen kampioen geworden van Italië. Iedereen kent de club. Het is een club met een grote fanbase en supporters over de hele wereld. Nu is het nog een beetje haasten, maar ik denk wel dat ik een moment krijg waarop ik besef dat het een mooie stap is. Zeker als ik kijk vanwaar ik ben gekomen." Dumfries kende een stormachtige ontwikkeling en ging in zeven jaar tijd van de amateurs van Barendrecht naar PSV. In de tussentijd speelde hij bij Sparta Rotterdam en sc Heerenveen.

Bij Inter krijgt Dumfries met een vijfmansdefensie te maken, zoals dat bij Oranje ook het geval was tijdens het EK. "Het systeem wat ze spelen ligt mij, met vijf verdedigers. Ik heb bij het Nederlands elftal veel met Stefan de Vrij gesproken en hij vertelde ook dat het een fantastische club is. Toen we daar speelden in de Champions League dacht ik al: wauw! Van alle poulewedstrijden die we toen gespeeld hebben was daar de beste sfeer, terwijl we ook in het Camp Nou en op Wembley hebben gespeeld."