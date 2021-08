PSV vraagt forse transfersom voor zeer gewilde Ritsu Doan

Maandag, 16 augustus 2021 om 18:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:08

De kans is aanwezig dat Ritsu Doan zijn carrière in Duitsland vervolgt, zo meldt het Eindhovens Dagblad. PSV is bereid om mee te werken aan het vertrek van de 23-jarige Japanner, die veel belangstelling heeft gewekt in de Bundesliga. Eintracht Frankfurt, Hannover 96 en 1. FSV Mainz 05 hengelen naar de diensten van Doan, maar schrikken volgens de regionale krant van de forse vraagprijs die PSV hanteert.

PSV wil rond de 6,5 miljoen euro overhouden aan het definitieve vertrek van Doan. Dat is gezien het bedrag van 7,5 miljoen euro dat de Eredivisionist zelf betaalde voor de rechtervleugelspits niet geheel onlogisch, maar het is volgens het Eindhovens Dagblad de vraag of de geïnteresseerde Duitse clubs dat op tafel zullen leggen. PSV heeft echter geen noodzaak om Doan, die tot medio 2024 vastligt, te verkopen.

De belangstelling voor Doan vanuit Duitsland hangt waarschijnlijk samen met vorig seizoen, toen de Japanner op huurbasis voor Arminia Bielefeld uitkwam. Doan speelde alle 34 competitiewedstrijden mee en produceerde daarin 5 goals en 3 assists. Deze zomer keerde hij na het spelen van de Olympische Spelen terug bij PSV, waar Roger Schmidt hem beschouwt als volwaardig lid van de selectie. Toch heeft Doan gezien de aanwezigheid van Noni Madueke op rechts en Mario Götze op tien weinig uitzicht op een basisplaats.

PSV heeft dankzij de verkoop van Donyell Malen (minimaal 30 miljoen euro aan Borussia Dortmund) en Denzel Dumfries (minimaal 12,5 miljoen euro aan Internazionale) al een behoorlijk goede transferbalans en een eventueel vertrek van Doan zou dat alleen maar verbeteren. Zoals bekend wil PSV aan het eind van de transferperiode een poging doen om Luuk de Jong terug te halen van Sevilla. Woensdag begint PSV in Portugal aan het tweeluik in de play-offs van de Champions League tegen Benfica.