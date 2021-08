Nordin Amrabat keert terug in Europa en begint bij tiende club

Maandag, 16 augustus 2021 om 17:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:51

Nordin Amrabat heeft een contract ondertekend bij AEK Athene, zo maakt de Griekse topclub bekend via de officiële kanalen. De 34-jarige aanvaller, die transfervrij vertrok bij Al-Nassr uit Saudi-Arabië, is voor twee seizoenen vastgelegd bij de nummer vier van het afgelopen seizoen in de Griekse Super League. Amrabat heeft de medische keuring al doorstaan.

Amrabat speelde de laatste drie seizoenen in Saudi-Arabië, maar keert nu dus weer terug op de Europese velden. Het wordt de tiende profclub waarvoor de vleugelspits uitkomt. Amrabat speelde in Nederland voor FC Omniworld, VVV-Venlo en PSV, om vanaf januari 2011 in Turkije te gaan spelen. Via Kayserispor kwam hij in bij Galatasaray terecht, om daarna ook nog voor Málaga, Watford en Léganes uit te komen.

AEK Athene verloor eerder dit seizoen in de voorronde van de Conference League van FK Velez uit Bosnië-Herzegovina, dus Amrabat zal dit seizoen niet Europees actief zijn met zijn nieuwe club. De 55-voudig Marokkaans international heeft gekozen voor rugnummer 7. Amrabat was deze zomer tijdens het EK meerdere keren op de Nederlandse tv te zien als analist.

Bij EK Voetbalpraat op ESPN vertelde Amrabat eigenlijk te hopen op een Spaanse club. "Het liefst ga ik naar Spanje, of er moet nog een gekke aanbieding komen uit het Midden-Oosten", aldus de vleugelaanvaller anderhalve maand geleden. "Ik sta op een punt waarop ik kijk wat er op mijn pad zal komen. Als er financieel een groot verschil is met een Europese club, dan is het Midden-Oosten een optie. Maar ik hou van Spanje. Ik heb er gespeeld, ik heb daar een goede naam en de meeste interesse komt ook uit Spanje."