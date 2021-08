‘Als het een beetje mee zit kan PSV ook van Paris Saint-Germain winnen’

Maandag, 16 augustus 2021 om 17:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:51

Aad de Mos is enthousiast geraakt over PSV tot dusver dit seizoen. De ploeg van trainer Roger Schmidt maakt indruk in de Champions League en kwam ook de eerste speelronde in de Eredivisie zonder kleerscheuren door met een 0-2 zege tegen Heracles Almelo. De Mos is dusdanig onder de indruk van het spel van de Eindhovenaren, dat hij de ploeg van Schmidt zelfs tegen Paris Saint-Germain niet kansloos acht.

"PSV heeft voorin zoveel wapens, die kunnen allemaal topscorer worden in de competitie", doelt De Mos in de online videorubriek Panenka van het Algemeen Dagblad op Mario Götze, Cody Gakpo, Noni Madueke en Eran Zahavi. "Met deze voorhoede kom je altijd tot scoren, daar ben ik van overtuigd. PSV heeft fases in wedstrijden dat ze zó goed zijn. Als het een beetje mee zit zouden ze thuis ook van Paris Saint-Germain kunnen winnen, omdat niemand dat verwacht. Het blufpoker van Roger Schmidt werkt soms heel goed."

De Mos doelt daarmee op de flink gewijzigde basiself van PSV voor het duel met Heracles. Schmidt wisselde zeven basisspelers, vermoedelijk met het oog op de play-offwedstrijd in de Champions League tegen Benfica van woensdag. Desondanks bleven de Eindhovenaren vrij eenvoudig overeind. "Paris Saint-Germain heeft ook langzame verdedigers", gaat De Mos verder. "Die Presnel Kimpembe en Sergio Ramos, voordat die gedraaid zijn is de dag voorbij. Het is weer hetzelfde liedje. Schrijf maar op dat ze nooit van hun leven de Champions League winnen en dat ik dat gezegd heb."

PSV neemt het woensdagavond in de laatste voorronde van de Champions League op tegen Benfica. De ploeg van Schmidt gaat eerst op bezoek in Portugal en speelt zes dagen later in het eigen Philips Stadion. Mocht PSV erin slagen om over twee duels af te rekenen met Benfica, dan plaatst het zich net als Ajax voor de groepsfase van met miljardenbal. Nick Viergever maakt geen deel uit van de maandag naar Lissabon vertrokken wedstrijdselectie. De verdediger verwacht binnenkort vader te worden en blijft in Nederland achter.