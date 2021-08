De Mos komt voor ‘probleem’ PSV uit in Madrid: ‘Ik zou denken aan zo’n type’

Maandag, 16 augustus 2021 om 15:25 • Yanick Vos

Aad de Mos zou Santiago Arias graag terugzien bij PSV. De voormalig trainer van de Eindhovenaren is van mening dat technisch manager John de Jong er goed aan zou doen om de selectie van trainer Roger Schmidt te versterken op de backposities. Met Phillipp Mwene haalde PSV een back die op beide flanken uit de voeten kan, maar De Mos is niet onder de indruk van zijn kwaliteiten.

De Mos denkt dat PSV na het vertrek van Denzel Dumfries naar Internazionale een probleem heeft op de rechtsbackpositie, ondanks de aanwezigheid van Jordan Teze en Mwene. “Ik denk ook dat als Philipp Max op links een blessure krijgt, je daar iets nodig hebt”, aldus De Mos op de website van het Eindhovens Dagblad. PSV-watcher Rik Elfrink benadrukt dat Mwene zowel op links als rechts uit de voeten kan. “Maar hij haalt niet het niveau van Dumfries of Arias”, zegt De Mos. “Arias is bijvoorbeeld een type die ik graag terug zou zien hier.”

Arias speelde van 2013 tot 2018 bij PSV. De 29-jarige rechtsback vertrok voor elf miljoen euro naar Atlético Madrid, waar hij genoegen moest nemen met een bijrol. In het seizoen 2020/21 werd hij verhuurd aan Bayer Leverkusen. Tijdens een interland met Colombia liep hij echter een zware blessure aan zijn kuitbeen op, waardoor hij maanden aan de kant stond. “Arias is nu genezen van zijn blessure”, weet De Mos. “Hij is volgens mij transfervrij bij Atlético Madrid (contract tot medio 2023, red.), dus ik zou denken aan zo’n type.”

In tegenstelling tot Mwene maakt Armando Obispo wel een goede indruk op De Mos. De centrumverdediger kreeg zaterdag een basisplaats tegen Heracles Almelo (0-2 winst). “Hij is een jongen die in de jeugd al tot de beteren behoorde”, aldus De Mos over de 22-jarige verdediger. “Ik heb hem ooit eens een keer vergeleken met De Ligt. Hij is wellicht een laatbloeier. Positioneel is hij ook sterk, hij doet geen rare dingen. Hij weet precies waar het gevaar van de spitsen vandaan komt. Hij is ook vrij snel. Ik vind hem een vrij complete verdediger.”