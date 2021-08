‘PSG wil volgende megaslag slaan met weeksalaris van 600.000 euro’

Maandag, 16 augustus 2021 om 15:11 • Chris Meijer

Paris Saint-Germain heeft Paul Pogba een astronomisch salaris geboden om hem te verleiden tot een transfervrije overstap naar Parijs. The Independent meldt dat dat Franse topclub een weeksalaris van 600.000 euro heeft aangeboden, want neerkomt op 31,2 miljoen euro per jaar. Het contract van Pogba bij Manchester United loopt nog één jaar door, waardoor hij zoals het er nu naar uitziet volgende zomer transfervrij een overstap kan maken.

De naam van Pogba wordt al langer in verband gebracht met PSG. De 28-jarige middenvelder zou voor deze zomer al hoog op het verlanglijstje van les Parisiens hebben gestaan, maar de mogelijkheid om Lionel Messi binnen te halen heeft zijn eventuele komst naar Parijs met een jaar uitgesteld. PSG wil over een jaar echter alsnog toeslaan en is van plan een heel fors salaris te bieden om zo de concurrentie af te troeven. Pogba kan bij PSG 600.000 euro per week gaan verdienen, wat betekent dat zijn huidige salaris verdubbeld zou worden.

Pogba verdient naar verluidt op dit moment 17,6 miljoen euro per jaar. Manchester United heeft de afgelopen periode verwoede pogingen gedaan om te voorkomen dat de 84-voudig Frans international over een jaar andermaal transfervrij vertrekt. Juventus haalde Pogba eerder in 2012 transfervrij op in Engeland, om hem vier jaar later voor 105 miljoen euro terug te verkopen aan the Red Devils. Manchester United zou Pogba een weeksalaris van 471.000 euro hebben geboden, maar de middenvelder weigerde voorlopig bij te tekenen.

Zo is Pogba inmiddels begonnen aan zijn laatste contractjaar, zonder dat het erop wijst dat hij deze zomer nog een transfer gaat maken. De Fransman had afgelopen zaterdag een basisplaats voor de eerste competitiewedstrijd van Manchester United in dit seizoen, tegen Leeds United. Met vier assists liet Pogba zich nadrukkelijk zien in het door the Red Devils met 5-1 gewonnen duel op Old Trafford.