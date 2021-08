Droomtransfer vanaf het vijfde niveau lonkt voor langste voetballer van Engeland

Maandag, 16 augustus 2021 om 14:31 • Chris Meijer • Laatste update: 14:45

Kyle Hudlin mag zich mogelijk opmaken voor een absolute toptransfer. Een afvaardiging van Manchester City was afgelopen zaterdag aanwezig bij het vriendschappelijke duel tussen Solihull Moors en Notts County om de 21-jarige spits aan het werk te zien. Met een lengte van 2,06 meter staat Hudlin te boek als de langste veldspeler van het Engelse voetbal. Hij is bijvoorbeeld een stuk langer dan Peter Crouch, die 2,01 meter lang is.

Een overgang naar Manchester City zou bijzonder wonderlijk zijn, daar Hudlin een jaar geleden met Solihull United nog op het zevende niveau van het Engelse voetbal uitkwam. Een klein jaar geleden maakte hij de overstap naar Solihull Moors, dat uitkomt in de National League op het vijfde niveau van het Engelse voetbal. Daar was hij afgelopen seizoen in 34 officiële wedstrijden goed voor 10 doelpunten en daarmee heeft hij de interesse van de nodige clubs getrokken.

“Ik heb het naar mijn zin in Solihull, maar dat betekent niet dat ik geen aspiraties heb in Engeland en in de Champions League. Natuurlijk besef ik hoe ver dat weg is, maar ik wil de sprong maken. Als alles goed gaat, speel ik snel in de Football League”, zei Hudlin een aantal maanden geleden in gesprek met The Sun. De Football League zijn de vier hoogste niveaus van het Engelse voetbal. Een afvaardiging van Manchester City stond tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen van Solihull Moors langs de lijn om Hudlin te bekijken. Manchester City is wel van plan om hem direct op huurbasis te laten gaan; Cardiff City en Middlesbrough hebben interesse.

In het verleden kreeg Hudlin een aanbod van West Bromwich Albion, maar hij kon zich niet bij de jeugdopleiding van the Baggies voegen omdat zijn ouders hem niet konden brengen. Daardoor kwam de spits al op jonge leeftijd in het seniorenvoetbal op de lagere niveaus van het Engelse voetbal terecht. “Mensen worden al afgeschrikt als ik uit de bus stap”, zei Hudlin over zijn lengte. “Die mentale slag is dan al gewonnen. Ik heb genoeg zelfvertrouwen om zodra ik het veld op stap te denken dat ik beter en groter ben dan mijn tegenstanders.”