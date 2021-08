Real richt pijlen op volgend doelwit na contractverlenging van Courtois

Maandag, 16 augustus 2021 om 13:56 • Chris Meijer

Thibaut Courtois heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Real Madrid, zo maakt de Spaanse grootmacht via de officiële kanalen wereldkundig. De oude verbintenis van de 29-jarige Belgische doelman liep door tot medio 2024, maar hij heeft zich nu voor twee extra jaren aan de Koninklijke verbonden. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat Karim Benzema nu de volgende moet zijn die bijtekent in de Spaanse hoofdstad.

Real Madrid telde in de zomer van 2018 35 miljoen euro neer om Courtois los te weken bij Chelsea. De 89-voudig Belgisch international - die in het verleden ook voor KRC Genk en Atlético Madrid speelde - kwam sindsdien tot 130 officiële wedstrijden voor de Koninklijke, met wie hij zich in 2020 tot kampioen van Spanje kroonde. Courtois en Real Madrid gaan nu voorlopig met elkaar door, want hij heeft zich tot 2026 aan de Spaanse grootmacht verbonden.

Volgens Romano wordt er nu door Real Madrid hard gewerkt aan de contractverlenging van Karim Benzema. De 33-jarige Franse spits heeft momenteel nog een verbintenis die doorloopt tot de zomer van 2023. Verder kent Real Madrid nog een relatief rustige zomer op het gebied van inkomende transfers, want vooralsnog werd alleen David Alaba transfervrij overgenomen van Bayern München. Daar tegenover staat het vertrek van Sergio Ramos (naar Paris Saint-Germain) en Raphaël Varane (naar Manchester United).