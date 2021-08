KNVB legt ADO Den Haag drie punten in mindering op

Maandag, 16 augustus 2021 om 13:08 • Laatste update: 14:01

ADO Den Haag krijgt drie punten in mindering omdat de begroting nog altijd niet op orde is, zo maakt de KNVB bekend. De KNVB heeft dit per brief aan de club uit de Hofstad laten weten, zo maakt ADO zelf in een statement via de officiële kanalen bekend. ADO had tot vorige week de tijd om de begroting sluitend te krijgen, maar is daar klaarblijkelijk niet in geslaagd. De club maakt bekend in beroep te gaan tegen de sanctie van de KNVB.

ADO diende op 15 juni de begroting in, maar gaf daarbij aan dat er sprake was van een ‘flinke liquiditeitsbehoefte’. De club had vervolgens nog acht weken op de liquiditeitsbegroting sluitend te krijgen en is nog altijd op zoek naar een nieuwe eigenaar. Een week geleden werd er gemeld dat er ‘constructieve gesprekken’ hadden plaatsgevonden met twee overnamekandidaten, maar van een akkoord is vooralsnog geen sprake en dat zorgt voor een impasse.

Het is namelijk duidelijk dat de huidige eigenaar, het Chinese United Vansen, van de club af wil en niet bereid is om de portemonnee te trekken om de gaten in de begroting te dichten. Op dit moment komt ADO enkele miljoenen tekort en dat zorgt er momenteel mede voor dat de begroting niet sluitend kan worden gemaakt. ADO had tot 15 augustus de tijd om de begroting sluitend te maken, maar heeft die deadline uiteindelijk niet weten te halen. Daardoor gaat de KNVB nu over tot maatregelen.

"Op vrijdag 13 augustus heeft ADO Den Haag een brief ontvangen van de licentiecommissie, omdat de club vooralsnog niet heeft kunnen voldoen aan de begrotingsregels van de KNVB. Consequentie hiervan is dat volgens de reglementen van de KNVB er drie punten in mindering worden gebracht", laat ADO op zijn website weten. Het betekent een behoorlijke streep door de rekening voor ADO, want de ploeg van trainer Ruud Brood is sterk aan het seizoen begonnen. Na zeges op Jong Ajax en FC Volendam is ADO de gedeelde koploper van de Keuken Kampioen Divisie. ADO gaat nog beroep aantekenen tegen de straf van de KNVB en de punten worden pas daadwerkelijk afgetrokken als dit afgewezen wordt.

"Uiteraard is het er ons alles aan gelegen om dit te voorkomen. Aangezien er voldoende aanknopingspunten zijn om hiertegen in beroep te gaan, zal Advocaat Dolf Segaar deze week namens ADO Den Haag het beroepschrift indienen", zo verklaart ADO het besluit om in beroep te gaan tegen de straf van de KNVB. "Tot het moment van een uitspraak van de beroepscommissie is de drie punten aftrek geen feit en blijft ADO Den Haag koploper in de Keuken Kampioen Divisie."

"Betaald voetbalorganisaties (BVO's) kunnen tegen besluiten van de licentiecommissie betaald voetbal in beroep gaan bij de onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal. Vanwege vertrouwelijkheid communiceren de licentiecommissie en beroepscommissie licentiezaken verder niet inhoudelijk over individuele lopende procedures", motiveert de KNVB de straf voor ADO. "Het door de KNVB ingestelde Licentiesysteem heeft als doelstelling het waarborgen van de continuïteit van de competities betaald voetbal en in het verlengde daarvan het waarborgen van het voortbestaan van BVO’s. Het systeem kent een dynamisch karakter, wat betekent dat BVO’s die uitkomen in de competities betaald voetbal niet jaarlijks een nieuwe licentie hoeven aan te vragen. Een licentie kan komen te vervallen of een BVO worden ontnomen indien zij bij herhaling niet voldoet aan de geldende licentie-eisen."