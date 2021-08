Naam van Bas Dost valt bij Feyenoord in zoektocht naar nieuwe spits

Maandag, 16 augustus 2021 om 12:51

De naam van Bas Dost valt bij Feyenoord, zo weet Mikos Gouka te melden. De Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad voorspelt in de voetbalpodcast van de krant dat de 32-jarige spits er ‘zo twintig zou in schieten in De Kuip’. Dost moet het de laatste twee wedstrijden bij Club Brugge stellen met een rol als bankzitter.

Club Brugge nam Dost een halfjaar geleden voor vier miljoen euro over van Eintracht Frankfurt. Sindsdien was hij 26 wedstrijden goed voor 11 doelpunten en 3 assists voor de regerend kampioen van België. Dost begon dit seizoen in de wedstrijd om de Supercup tegen KRC Genk en de competitieduels tegen KAS Eupen en Union Saint Gillis nog in de basis, maar moest in de twee laatste wedstrijden tegen Cercle Brugge en Zulte Waregem genoegen nemen met een reserverol. Trainer Philippe Clement koos voor Noa Lang en Charles De Ketelaere in de voorste linie.

Het contract van Dost - die in het verleden uitkwam voor FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, VfL Wolfsburg, Sporting Portugal en Eintracht Frankfurt - in België loopt nog door tot medio 2022. "Dat Feyenoord voorin nog iets kan gebruiken is wel duidelijk”, zo geeft Gouka te kennen. “De naam van Bas Dost valt bijvoorbeeld. Dat is geen jongen die je doorverkoopt, maar hij schiet er natuurlijk wel twintig in in De Kuip."

De naam van Giorgios Giakoumakis werd eveneens gelinkt aan Feyenoord. “Het is wel een afmaker, maar Ik denk niet dat het ervan komt. Het geld is momenteel op, al komt er wat binnen als Feyenoord zich plaatst voor de Conference League”, stelt Gouka. Marco Bogers, algemeen directeur van VVV-Venlo, bevestigde maandag tegenover de Limburger dat Werder Bremen serieus geïnteresseerd is in Giakoumakis en hij verwacht dat de Duitse club zich spoedig met een bod zal melden. VVV verlangt naar verluidt vijf miljoen euro voor Giakoumakis.