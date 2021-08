Giakoumakis kan mogelijk ‘monstertransfer’ naar Duitsland maken

Maandag, 16 augustus 2021 om 12:15 • Laatste update: 12:28

Werder Bremen is serieus in de markt voor Giorgios Giakoumakis, zo bevestigt Marco Bogers aan de Limburger. De algemeen directeur van VVV-Venlo verwacht dat de naar de 2.Bundesliga gedegradeerde club zich spoedig met een bod zal gaan melden in Limburg. Er werd zondagavond door verschillende Duitse media al melding gemaakt van de belangstelling van Werder Bremen voor Giakoumakis.

TAG24 sprak van een mogelijke monstertransfer voor Werder Bremen, terwijl Sky Deutschland meldde dat er reeds met VVV gesproken werd over een vergoeding voor het nog tot medio 2022 lopende contract van Giakoumakis. “Werder Bremen is serieus geïnteresseerd in Giakoumakis. We verwachten dat Werder Bremen snel met een bod komt. Dan moeten we kijken of we eruit kunnen komen”, zo geeft Bogers te kennen. VVV zou circa vijf miljoen euro verlangen voor Giakoumakis.

Eerder werden Venezia, Boavista en PFK Sotsji genoemd als gegadigden, terwijl ook FC Basel geïnteresseerd zou zijn geweest. De Zwitserse topclub heeft vooralsnog echter niet doorgepakt. Voor Giakoumakis lijkt een langer verblijf in Venlo haast uitgesloten. De aanvaller hoopt zijn spectaculaire seizoen, waarin hij 26 keer scoorde, te verzilveren met een transfer. Begin vorige maand zei technisch manager Stan Valckx tegen ESPN dat hij geen prijskaartje aan de Griek wilde hangen. "Nee, daar doe ik niet aan mee. Boven de twee miljoen? Ja, dat zeker." Verder wilde hij niet gaan. "Het is geen koehandel."

Giakoumakis - die een jaar geleden voor 200.000 euro werd overgenomen van AEK Athene en eerder voor onder meer OFI Kreta en het Poolse Górnik Zabrze speelde - verschijnt maandag wel weer op het trainingsveld bij VVV. “Hij zal een gedeelte van de groepstraining hervatten”, stelt Bogers. Giakoumakis ontbrak in de wedstrijdselectie voor de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen tegen NAC Breda (2-2) en TOP Oss (2-1 nederlaag). Werder Bremen is met vier punten uit drie wedstrijden teleurstellend aan het seizoen in de 2.Bundesliga begonnen.