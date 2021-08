Johan Derksen kraakt ‘hitserig gedrag’ ten opzichte van Hélène Hendriks

Maandag, 16 augustus 2021 om 11:48 • Laatste update: 12:28

Wilfred Genee is maandagavond weer te zien als presentator van Veronica Inside, zo bevestigt Talpa aan NU.nl. De presentatie van het programma De Oranjezomer werd in de laatste weken overgenomen door Hélène Hendriks. Genee kreeg tijdens zijn vakantie te maken met dieptriest familienieuws, waardoor het nog onduidelijk was of hij aanwezig zou zijn bij de aftrap van het nieuwe seizoen van Veronica Inside.

Johan Derksen vertelde begin deze maand in De Oranjezomer dat de moeder van Genee van de trap was gevallen en daarbij bewusteloos raakte. De vader van Genee dacht dat ze overleden was, kreeg een hartinfarct en overleed. “Ik heb hem gezegd: neem je rust, want dit hakt erin. Dramatischer kan haast niet. En aan de andere kant heb ik gezegd: uit eigen ervaring weet ik, als zoiets je overkomt, dat werken de beste therapie is. Maar daar kun je iemand niet in adviseren, want alleen Wilfred weet hoe hij zich voelt. En als hij komt, is hij van harte welkom. Als hij een week of veertien dagen wegblijft, hebben we daar ook begrip voor”, zei Derksen in een video van De Telegraaf. De eerste vrouw van de analist overleed na een val van de trap. Zelf was hij in 2019 ook een tijdje uit de roulatie na een val van de trap.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hendriks nam het stokje van Genee over, wat ze overigens sowieso zou doen tijdens zijn vakantie. De Oranjezomer verbrak met Hendriks als presentatrice kijkcijferrecords. “We zijn daar gaan zitten en niemand wist dat we daar zaten, we hebben het langzaam opgebouwd. Wilfred heeft 88 of 87 uitzendingen gedaan, geloof ik. Die heeft dat langzaam opgebouwd: Hélène kwam in een opgemaakt bedje en die heeft het fantastisch gedaan. Maar het hitserige gedrag ten opzichte van Hélène, dat zij het zo fantastisch gedaan had en dat zij voor de kijkcijfers zorgde... Nee, Hélène was een hele onervaren presentator en die hebben we met zijn allen erdoor getrokken, dat ze zich lekker op haar gemak voelde. Ze heeft het fantastisch gedaan, maar Wilfred heeft de basis gelegd en alles opgebouwd.”

Derksen zou het dan ook niet pikken als Genee nu aan de kant geschoven zou worden. “Wilfred doet dit programma al jaren. Het is niet zo dat als je vader overlijdt, waardoor je een paar dagen niet kunt presenteren, dat je opvolger het ook goed doet en dat jij dan terzijde geschoven wordt. Zo zit de wereld niet in elkaar, dat zouden Van der Gijp en ik ook niet pikken. Ik heb wel gezegd: ik vind Hélène ook heel goed aan tafel. Hélène doet het hartstikke leuk, ze is heel openhartig. Ik kan niet ontkennen dat het tegenwoordig ook belangrijk is dat je een vrouw aan tafel hebt. Het zou nog beter zat als er iemand zat met een kleurtje, maar die hebben we nog niet gevonden.”

Normaal gezien begint maandag het laatste seizoen van Veronica Inside in de huidige samenstelling. Derksen, Genee en Van der Gijp zitten in hun laatste contractjaar bij Veronica. Eerder kondigde Derksen al aan dat hij in 2022 zou stoppen met zijn televisiewerk. “Ik doe al 24 jaar hetzelfde kunstje, maar het gaat me tegenstaan”, zei Derksen in een interview met het Algemeen Dagblad. “Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat.”