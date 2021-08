Mbappé opvallende afwezige op PSG-feestje; beslissende fase aangebroken

Maandag, 16 augustus 2021 om 11:25 • Laatste update: 11:27

Kylian Mbappé is mogelijk bezig aan zijn laatste weken in dienst van Paris Saint-Germain. Volgens Marca wil Real Madrid nog deze transferperiode profiteren van de onrust in Parijs. Het contract van de 22-jarige aanvaller loopt af in de zomer van volgend jaar en beide partijen zijn het nog altijd niet eens over een nieuwe verbintenis.

PSG wil graag langer door met de Frans international. Volgens Spaanse media heeft Mbappé een nieuw zesjarig contract voorgeschoteld gekregen, waarbij zijn salaris op gelijke hoogte zou komen met dat van Neymar. PSG-president Nasser Al-Khelaïfi zei vorige week nog dat er voor Mbappé geen excuses meer waren om zijn contract niet te verlengen. De aanvaller stelde namelijk als voorwaarde dat de selectie van PSG versterkt zou worden. Met het aantrekken van Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum en Lionel Messi heeft de clubleiding aan die wens voldaan.

Ondanks het contractvoorstel en het aantrekken van grote namen, heeft Mbappé zijn contract in het Parc des Princes nog niet verlengd. De supporters zijn de afwachtende houding van de aanvaller beu, zo bleek afgelopen zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Strasbourg (4-2). Toen de stadionspeaker de opstelling van PSG bekendmaakte, klonk er veel boegeroep toen de naam van Mbappé werd genoemd.

Kylian Mbappé’s name is announced over the tannoy at the Parc des Princes. Sounds like boos & whistles from the crowd ??pic.twitter.com/V9YZlo1dQL — Tom Scholes (@_TomScholes) August 14, 2021

Marca meldt maandag dat Real Madrid wil toeslaan. De Spaanse grootmacht wacht het juiste moment af om een verleidelijk bod neer te leggen in Parijs zodra de spanning maximaal is opgelopen. “We gaan de twee beslissende weken in, waarin Real kan toeslaan. De goede start in LaLiga (1-4 zege op Alavés, red.) heeft het plan niet veranderd. Als Mbappé nu gehaald kan worden, dan wordt daar werk van gemaakt. Beter nu dan in 2022”, schrijft de Spaanse krant.

Voor het duel met Strasbourg werden de aanwinsten van PSG voorgesteld aan het thuispubliek. De presentatie kreeg een passend vervolg met een 4-2 overwinning, waarna de PSG-selectie een dag later opnieuw een feestelijke dag beleefde. Ander Herrera had voor zijn 32ste verjaardag zijn ploeggenoten uitgenodigd. De Spaanse middenvelder deelde op Instagram een foto van de aanwezigen op zijn verjaardag. Opvallende afwezige: Kylian Mbappé.