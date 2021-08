Ronald Koeman geniet: ‘Het beste Barcelona van de afgelopen jaren’

Maandag, 16 augustus 2021 om 01:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:44

Barcelona startte zondag met een 4-2 overwinning op Real Sociedad aan het nieuwe seizoen in LaLiga. Met iets minder dan tien minuten te gaan stond het team van trainer Ronald Koeman met 3-0 voor, maar het werd toch nog spannend toen de Basken binnen een mum van tijd twee keer scoorden. Sergi Roberto zorgde uiteindelijk voor de bevrijdende vierde treffer in het Camp Nou. Koeman houdt een zeer goed gevoel over aan de eerste competitiewedstrijd, ook omdat duizenden toeschouwers de thuishaven van los Azulgrana mochten betreden.

“Het was een avond om te genieten. Er waren iets meer dan 20.000 toeschouwers, maar het leken er veel meer”, vertelde Koeman na afloop. “De supporters hebben ons vanaf het eerste moment geholpen en ons gesteund. Het is een compleet andere beleving voor ons. We hebben van veel dingen genoten. We moeten sterk zijn in eigen huis, de steun hebben en voelen van onze fans. Het is belangrijk dat we de competitie met een overwinning zijn begonnen en het is nog beter als we een goede indruk achterlaten.”

Koeman was dan ook tevreden met de overwinning, die door doelpunten van Martin Braithwaite (twee), Gerard Piqué en Sergi Roberto tot stand kwam. Aan de 1-0 van Piqué en de 2-0 van Braithwaite ging een assist van respectievelijk Memphis Depay en Frenkie de Jong vooraf. “Het was een fantastische wedstrijd in alle opzichten. Er was publiek, we hebben een goede indruk achtergelaten en dit is de weg die we moeten vervolgen. Ik wil graag stilstaan bij het eerste half uur. Dat was fantastisch. Zowel aan de bal als wanneer de bal moest worden veroverd, door snel te reageren. Iedereen zette druk.”

“Ik denk dat het het beste Barcelona in jaren was”, benadrukte Koeman, zonder aan te geven hoeveel jaren hij terug ging. “De doelpunten in de eerste helft waren belangrijk en na rust controleerden we de wedstrijd.” Toch slaagde Real Sociedad er in een paar minuten tijd in om de nadelige marge van drie tot één terug te brengen. “Voor de goal uit de vrije trap van Mikel Oyarzabal kun je alleen maar applaudisseren”, benadrukte Koeman, zelf een begenadigd vrijetrappen-nemer in zijn actieve loopbaan. “Dat doelpunt zorgde voor enige complicaties, maar uiteindelijk hebben we aan onze plicht voldaan.”

En daar is de tweede assist van Nederlandse makelij: Frenkie de Jong bedient Martin Braithwaite! ?? De Deen kopt de voorzet perfect binnen ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaRealSociedad pic.twitter.com/zY6Xr1QWMc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2021

Koeman was zeer te spreken over de rol van Braithwaite, die naast zijn twee treffers ook de 4-2 van Sergi Roberto voorbereidde. “Het ultieme voorbeeld van een professional. Bovendien is zijn spel erop vooruitgegaan. Hij helpt ons op vele vlakken. Hij zorgt voor snelheid voorin en hij is altijd lastig te verdedigen voor de tegenstander. Zulke spelers heb ik er maar wat graag bij.” Dat geldt ook voor Piqué, die vanwege zijn loonoffer in extremis ervoor zorgde dat Depay en Eric Garcia tijdig voor LaLiga konden worden ingeschreven. Koeman stond echter meer bij zijn sportieve meerwaarde stil. “Hij is een van onze leiders. Het probleem was dat hij vorig seizoen door zijn blessureleed veel wedstrijden moest missen.”

“De manier waarop hij iedereen helpt met zijn ervaring, is een voorbeeld voor iedereen.” Koeman kreeg tot slot de vraag of Barcelona meer een team is nu Lionel Messi niet meer tot de club behoort. “Dat weet ik niet”, hield de Nederlander zich enigszins op de vlakte. “Het kan zijn dat het spel van Barcelona nu meer collectief is, maar dan nog heb ik liever Messi in mijn team.” Barcelona wacht komende zaterdag een uitduel met Athletic Club en op 29 augustus een thuisduel met Getafe, alvorens de interlandperiode begint.