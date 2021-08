Van der Vaart ergert zich enorm aan vrije trap van Ajax: ‘Je spoort niet’

Maandag, 16 augustus 2021 om 00:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:59

Rafael van der Vaart kon zaterdagavond zijn ogen niet geloven toen Steven Berghuis in de slotfase van het competitieduel tussen Ajax en NEC (5-0) een vrije trap overliet aan Zakaria Labyad. Het moment vond plaats in de 82e minuut, toen Dusan Tadic al naar de kant was en Berghuis de aangewezen man leek om de vrije trap vanaf een meter of 25 te nemen. Labyad nam de vrije trap echter en schoot de bal in de muur. Van der Vaart had zondagavond bij Studio Voetbal moeite om zich in te houden. “Hier erger ik mij enorm aan.”

Van der Vaart vindt dat Ajax zich ook moet aanpassen aan Berghuis en niet alleen andersom. “Hij is een geweldige speler. Echt een geweldige speler. Ik ben blij dat hij voor Ajax speelt, ondanks alle problemen. Maar hij wordt gewoon overgeslagen. Deze vrije trap, die moet hij toch gewoon nemen? Labyad is geen Robin van Persie.” Tafelgenoot Theo Janssen merkte op dat Labyad wel een aardige vrije trap in huis heeft en wees erop dat hij een andere tafelgenoot, Pierre van Hooijdonk, bij Vitesse voorrang verleende als er een vrije trap genomen moest worden. “Omdat hij gewoon een fantastische vrije trap had. Je wist gewoon: de bal gaat gewoon op goal. De kans dat-erin zou gaan, was aanwezig. Als ik tien keer een vrije trap nam, ging hij zeven keer op doel. En een of twee keer erin.”

“Het is ook wel logisch dat een specialist een vrije trap neemt.” Van der Vaart haakte met grote ogen in: “We hebben het over Labyad. Die nooit speelt. En Berghuis is gehaald voor heel veel geld.” Janssen benadrukte dat Berghuis ‘een goede trap’ heeft, ‘maar geen goede vrije trap’. Daar was Van Hooijdonk het mee eens: “Het is geen specialist.” Van der Vaart was met stomheid geslagen en wendde zich tot Janssen. “Ik vind het raar dat je dat zegt. Jij zegt dat hij geen fantastische vrije trap heeft.” Janssen herhaalde dat een goede trap en een goede vrije trap ‘een wereld van verschil is’. “Ik had een fantastische trap, maar mijn vrije trap? Nee, die was niet fantastisch.”

Van der Vaart bleef Janssen enkele seconden aankijken, terwijl het kwartje maar niet leek te vallen. “Je spoort niet. Je had een fantastische trap”, bleef de oud-middenvelder herhalen. Janssen: “Natuurlijk schoot ik wel eens een vrije trap binnen omdat ik een goede trap had, maar ik had niet zo’n vrije trap als Pierre.” Van Hooijdonk vroeg aan Van der Vaart hoe vaak Berghuis bij Feyenoord uit een vrije trap had gescoord. “Ik heb geen idee. Feyenoord kwam niet zo vaak bij de zestien”, zei hij enigszins gekscherend. “Maar we gaan toch niet zeggen dat Berghuis een slechte trap heeft?” Alle tafelgenoten bleven hameren op het verschil tussen een goede trap en een vrije trap, maar het ongeloof bij Van der Vaart werd groter en groter.

Presentator Sjoerd van Ramshorst probeerde een ander onderwerp aan te snijden ‘na zes minuten’, maar daar was Van der Vaart het niet mee eens. “Luister nou eens. Heeft Tadic een goede vrije trap? Nee? Waarom neemt Berghuis hem dan niet? Het is heel raar. Iemand komt van Feyenoord en hij mag de vrije trappen niet nemen. Als ik Erik ten Hag zou zijn, zou ik denken: Nou, laat maar zien.” Van Hooijdonk wees erop dat je daar als trainer ook duidelijk in moet zijn. Van der Vaart: “En daarom laat je Labyad een vrije trap nemen omdat-ie ooit bij FC Utrecht een vrije trap heeft genomen? Houd toch op.”

Enkele minuten later wendde Van der Vaart zich tot weer tot Janssen. “Vind je dat Hakim Ziyech een goede vrije trap heeft? Nee? Maar hij nam ze wel en toen stond Labyad ook op het veld. Die heeft ongeveer dezelfde trap als Berghuis. Eens of niet? Janssen: “Eens, maar Ziyech kon hem ook vaak in de verre hoek schieten.” Van der Vaart reageerde lachend: “En Berghuis niet?” Janssen: “Ja, dat kan Berghuis ook. Maar over de muur schieten van die afstand is hij niet zo sterk in. Dat is echt iets aparts. Dat kunnen niet heel veel mensen. Een goede vrije trap met de juiste snelheid over de muur.”