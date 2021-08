Lamela schittert in debuut voor Sevilla na rode kaart voor Zidane

Maandag, 16 augustus 2021 om 00:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:17

Erik Lamela zal zijn debuut voor Sevilla niet snel vergeten. Het team van trainer Julen Lopetegui zegevierde zondagavond op de eerste speeldag van LaLiga mede dankzij twee doelpunten van de debutant met 3-0 over Rayo Vallecano, waar doelman Luca Zidane al na zestien minuten met rood van het veld moest gaan. Karim Rekik en Oussama Idrissi verschenen aan het startsignaal, terwijl Luuk de Jong niet van de bank afkwam.

Na een lange bal van Diego Carlos richting Idrissi schatte Zidane, een van de drie zonen van Zinédine Zidane, de situatie verkeerd in en maakte hij een overtreding op de aanvaller, die het leer juist heerlijk met de buitenkant van de voet had aangenomen. De doelman mocht inrukken en Youssef En-Nesyri schoot de bal achter de ingevallen Stole Dimitrievski: 1-0. Sevilla had liefst 74 procent balbezit, maar kon het overwicht niet in meer doelpunten uitdrukken en kwam ook nog goed weg bij een kans voor Isi.

Lamela kwam na de pauze in het veld voor Idrissi en na negen minuten had de aanwinst al zijn eerste goal voor Sevilla te pakken. Een schot van Fernando werd geblokt, maar Lamela mikte de bal via Alejandro Catena alsnog achter Dimitrievski: 2-0. Elf minuten voor het einde volgde zijn tweede treffer. Na een razendsnelle aanval via Marcos Acuña, Alejandro Papu Gómez en En-Nesyri schoot hij raak: 3-0.

Lopetegui bracht in de slotminuten nog drie spelers binnen de lijnen, onder wie Nemanja Gudelj, maar de aan een terugkeer naar PSV gelinkte De Jong bleef op de bank. Sevilla speelt volgende week zondag een uitwedstrijd tegen Getafe.