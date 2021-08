Zirkzee, Vormer en Lang schitteren voor Anderlecht en Club Brugge

Zondag, 15 augustus 2021 om 23:04 • Chris Meijer

De Nederlanders hebben zondag van zich doen spreken tijdens de vijfde speelronde van de Jupiler Pro League. Joshua Zirkzee scoorde in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Cercle Brugge twee keer voor Anderlecht en werd daarmee de eerste Nederlander met twee doelpunten voor Paars-Wit sinds Michel Vlap in maart 2020. Bij Club Brugge waren Noa Lang (met een doelpunt en een assist) en Ruud Vormer (met een doelpunt) belangrijk in het met 0-4 gewonnen uitduel met Zulte Waregem.

Cercle Brugge - Anderlecht 1-2

Middenmoter Cercle Brugge bracht Anderlecht - waar Wesley Hoedt ook een basisplaats had - al heel vroeg aan het schrikken, want Olivier Deman bracht in de eerste minuut de thuisploeg in het Jan Breydelstadion op voorsprong. Nog voor het verstrijken van het eerste halfuur stelde Joshua Zirkzee hoogstpersoonlijk orde op zaken in Brugge. Met dertien minuten op de klok tekende de van Bayern München gehuurde spits voor zijn eerste doelpunt in dienst van Anderlecht, op aangeven van Sergio Gómez. Een kwartier later maakte hij direct zijn tweede, door van afstand op fraaie wijze raak te schieten. De door Zirkzee tot stand gebrachte voorsprong werd door Anderlecht in het restant van het duel niet meer uit handen gegeven.

Zulte Waregem - Club Brugge 0-4

Club Brugge beleeft een moeizame seizoenstart en moest op bezoek bij Zulte Waregem ook tot kort voor rust geduld hebben voor er een voorsprong werd gepakt. Charles De Ketelaere was niet zelfzuchtig en bediende Noa Lang, die voor een leeg doel eerst Louis Bostyn uitkapte en vervolgens raak schoot. Lang fungeerde met 65 minuten op de klok als aangever, toen hij Ruud Vormer binnen het strafschopgebied in stelling bracht de aanvoerder de marge verdubbelde. Via Hans Vanaken en De Ketelaere liep Club Brugge in de laatste twintig minuten liep nog uit naar een comfortabele 0-4 overwinning, al besloot de kampioen van België het duel wel met tien man na een rode kaart voor Eduard Sobol.

