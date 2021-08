Fenerbahçe verslaat promovendus dankzij eerste goal van Mesut Özil

Zondag, 15 augustus 2021 om 22:50 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:03

Fenerbahçe is met een overwinning aan het nieuwe seizoen in de Süper Lig gestart. Het team van trainer Vitor Pereira, die zijn officiële debuut op de bank maakte, was zondagavond met minimaal verschil te sterk voor promovendus Adana Demirspor: 0-1. De enige treffer in Adana kwam vlak na de onderbreking voor rekening van Mesut Özil, die daarmee zijn eerste treffer voor de Turken én in persoonlijk opzicht zijn eerste treffer sinds februari 2020, tegen Newcastle United

Özil tekende eind januari een contract met de grootmacht uit Istanbul en kwam in zijn eerste half jaar niet verder dan elf duels in alle competities. Daarin bleef hij op een enkele assist steken. De spelmaker maakte zondag op een opmerkelijk moment zijn eerste treffer. Adana Demirspor, waar onder anderen voormalig AZ’er Jonas Svensson, Mario Balotelli en Younès Belhanda hun debuut maakten, betaalde een hoge prijs voor onachtzaamheid bij de aftrap van de tweede helft.

Ozil is scoring goals for fun while Arsenal can't even make a single chance. pic.twitter.com/fNp7uZj0PS — Mupenzi ???????? (@MupenziEmma) August 15, 2021

Een goede aanval van Fenerbahçe aan de linkerkant zorgde ervoor dat Irfan Can Kahveci het strafschopgebied kon binnendringen en hij Özil in de doelmond een niet te missen kans bood: 0-1. Dat was uiteindelijk ook de winnende treffer voor de topclub, waar Ferdi Kadioglu in de basis begon en in de rust werd vervangen door Serdar Aziz. Over een week wacht een thuiswedstrijd tegen Antalyaspor, maar eerst speelt het team van Pereira nog het eerste Europa League-duel met HJK Helsinki.