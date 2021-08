Feyenoord krijgt Halil Dervisoglu aangeboden in ‘naarstige zoektocht’

Zondag, 15 augustus 2021 om 21:42 • Laatste update: 21:56

Halil Dervisoglu is recentelijk bij Feyenoord aangeboden, zo weet Feyenoord Transfermarkt te melden. De Rotterdammers zijn nog altijd ‘naarstig op zoek’ naar een spits, maar er wordt gemeld dat er voorlopig nog niks beslist is. De 21-jarige Dervisoglu is deze zomer na een huurperiode bij Galatasaray teruggekeerd bij Brentford, waar hij nog tot medio 2024 onder contract staat.

Dervisoglu zat afgelopen vrijdag tijdens de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen tegen Arsenal (2-0 zege) negentig minuten op de reservebank bij Brentford. The Bees telden in januari 2020 drie miljoen euro neer om de spits los te weken bij Sparta Rotterdam. Een halfjaar, acht wedstrijden en nul doelpunten later liet Brentford Dervisoglu voor het eerst gaan, op huurbasis naar FC Twente. De terugkeer in Nederland werd geen succes, want beide partijen besloten na slechts een paar maanden voortijdig uit elkaar te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Linssen en Slot over spitspositie Feyenoord: 'Is niemand mee bezig' Meer videos

Galatasaray nam Dervisoglu vervolgens op huurbasis over en bij de Turkse topclub beleefde hij een goed halfjaar. Met drie doelpunten en twee assists in twaalf officiële wedstrijden verdiende hij een plek in de EK-selectie van Turkije, voor wie hij als invaller in actie kwam in de groepswedstrijden tegen Italië en Wales. Trainer Arne Slot gaf na de wedstrijd tegen Willem II (0-4 zege) toe dat hij nog graag een spits aan de selectie wil toevoegen. Eerder werden Andraz Sporar (Sporting Portugal) en Graziano Pellè (clubloos) genoemd voor deze vacature.

“Ik denk dat er nog wel behoefte is aan een extra aanvaller”, antwoordde Slot bij ESPN op de vraag of de komst van een spits als een urgente behoefte wordt gezien. “Je ziet ook bijvoorbeeld vandaag dat als Alireza Jahanbakhsh er niet bij is, dat ik dan ervoor kies om Jens Toornstra vanaf de rechterkant te laten beginnen. Dat ging hij na het eerste kwartier steeds beter invullen. Maar het maakt wel een verschil of je thuis- of een uitwedstrijd speelt. Uit kun je het tussen de linies invullen, maar thuis zakt de tegenstander waarschijnlijk meer in en dan heb je meer behoefte aan een buitenspeler.”

“Maar je verwees naar een spits en ik vind, en vond, dat Bryan Linssen dat uitstekend invult”, vervolgde de trainer van Feyenoord. Linssen verzorgde de openingstreffer in het duel met Willem II. “Hij werkt ongelooflijk hard voor het team. Uiteraard kijken we om ons heen. De voorhoede is wat smal. Dat weten we. En daarom hebben we het niet specifiek over de spits, maar ook zeker over de buitenkant. Ik zet een linksback als linksbuiten en een rechtermiddenvelder als rechtsbuiten.”

"Het is iets makkelijker voor een spits, omdat je vaak wat dichter bij de goal speelt en je wat meer druk kan zetten", zei Linssen zelf in gesprek met ESPN over zijn rol als spits. "Vandaag hadden we soms een beetje moeite om Willem II echt onder druk te zetten. Uiteindelijk komen we er wel vaak goed uit en zochten we de voetballende oplossing, waardoor we makkelijker bij de goal komen. Ik wil gewoon spelen", zei Linssen in dat gesprek over zijn rol. "In de spits, op rechts of op links, dat maakt niet uit. Als ik maar belangrijk kan zijn voor het team."

"Hij kan wel de lievelingsspits van Slot worden, als hij goals blijft maken. Ik denk dat hij wel succesvol kan worden bij Feyenoord op die positie, ondanks dat zijn eerste jaar moeizaam was. Hij heeft een bepaalde drang, is slim, kan goed koppen en het lijkt erop dat hij bediend gaat worden", oordeelde Kenneth Perez in de studio van ESPN. "Sinisterra is een van de beste spelers van Feyenoord, dus de linksbuitenpositie is wat mij betreft vergeven. Linssen is een goede tussenoplossing, tot er een goedkope spits vrijkomt. Feyenoord zit lager in de voedselketen, dus moeten laat in de transferwindow hun spits halen."