Van Hanegem: ‘Neem hem straks gewoon op in de definitieve selectie’

Zondag, 15 augustus 2021 om 21:21

Als het aan Willem van Hanegem ligt, maakt Guus Til deel uit van de definitieve selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. De 23-jarige middenvelder was zondag andermaal goed voor een doelpunt in de wedstrijd tussen Willem II en Feyenoord (0-4) en tekende daarmee al voor zijn zesde treffer in Rotterdamse dienst. Til gaf na afloop zelf overigens te kennen dat hij enigszins verrast was door zijn plek in de voorselectie van het Nederlands elftal.

“Over Feyenoord ook geen wanklank, al namen ze het na rust wel erg makkelijk op”, zo schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Het ziet er allemaal fris uit. Ik zag de ploeg tegen Drita in de voorronde van de Conference League en toen schrok ik nog wel even. Maar de laatste weken zien er goed uit, de mensen worden enthousiast. Feyenoord wordt beter met publiek op de tribunes. Je ziet ook dat ze de inhoud hebben om de speelwijze lang vol te houden.”

“Guus Til is daar een goed voorbeeld van. Neem hem straks gewoon op in de definitieve selectie. Als ik dan zie dat Donny van de Beek is geselecteerd door Louis van Gaal voor Oranje. Die speelt toch nooit? Til is fit en heeft er toch al een paar ingeschoten nu. Willem II was alleen in het eerste kwartier redelijk, Feyenoord was heer en meester”, concludeert Van Hanegem. In de studio van ESPN klonken er eveneens positieve geluiden over het optreden van Til.

“Til denkt: waar ben ik nu terechtgekomen? Hij zei zelf in zijn commentaar ook dat hij topfit bij Feyenoord wilde komen, omdat dit een moment was om te laten zien dat hij meer kon dan hij bij Freiburg heeft gepresteerd”, analyseerde Arnold Bruggink. “Lekker is dat, de Nederlandse competitie”, zo haakte collega-analist Kenneth Perez in. Til kwam de afgelopen jaren nauwelijks uit de verf in dienst van Spartak Moskou en SC Freiburg. “Als je er even niet uitkomt in het buitenland, is de Nederlandse competitie heerlijk. Mensen denken nu al voor hem dat hij meer dan vijftien doelpunten gaat maken. In Rusland heeft hij nul komma nul laten zien.”

“In het begin ging het nog stroperig, maar het kan snel omslaan. Na de uitwedstrijd tegen FC Drita was men heel kritisch en nu zijn we geweldig volgens iedereen. We moeten het ook een beetje temperen”, zei Til zelf voor de camera van ESPN. “Zij kregen een goede kans in het begin, maar daarna hadden we de wedstrijd helemaal onder controle. Hoeveel goals ik ga maken dit seizoen? Dat weet ik echt niet, ik had er vandaag oprecht ook weer drie kunnen maken.” Til gaf een bescheiden antwoord op de vraag of zijn plek in de voorselectie van Oranje misschien niet wat snel is gekomen. “Daar ben ik natuurlijk enorm blij mee, ik ben er enorm trots op. Of het niet wat snel is? Dat wel, eerlijk gezegd, maar ik vind het heel mooi.”