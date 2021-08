‘Ik zou hem gewoon verkopen aan Ajax, als ze daar 20 miljoen voor geven’

Zondag, 15 augustus 2021 om 20:48 • Chris Meijer

Arnold Bruggink begrijpt niet dat AZ Owen Wijndal niet aan Ajax verkoopt, zo zegt de analist in het programma Dit was het Weekend van ESPN. De Alkmaarders zitten voorlopig nog in de maag met Wijndal en Teun Koopmeiners, die niet onder stoelen of banken steken dat ze nog een transfer willen maken. Koopmeiners had mede daardoor zaterdag geen basisplaats in de eerste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk, die door AZ met 1-0 verloren werd.

“Dat hele gedoe met zo’n trainer die zegt dat hij alleen spelers wil die met hun hoofd bij AZ zijn, vind ik zo achterhaald”, begint Kenneth Perez als AZ ter sprake komt. “Het gaat vooral over Koopmeiners. De transferperiode is zo lang, het voelt alsof je de hele tijd in de transferperiode zit. Voor je het weet, is de winterse transferwindow al begonnen. Dat is onderdeel van een mindere competitie, mindere club. Je spelers willen altijd hogerop.”

“Maar als er iemand is tegen wie je kunt zeggen dat hij gewoon kan gaan spelen, is het wel Koopmeiners. Zeventig procent van de selectie van AZ is bezig om zichzelf te verbeteren en een transfer te maken. Dat is het lot van kleinere competities in Europa”, benadrukt Perez. “Ik zou Wijndal ook gewoon verkopen aan Ajax, als ze daar twintig of vijftien miljoen euro voor geven”, zo haakt Bruggink in. “Het maakt toch niet uit wie dat uiteindelijk betaalt? Daar was wel sprake van, dat ze niemand aan Ajax wilden verkopen.”

“Alle aankopen die AZ doen, moeten raak zijn. Er zijn zoveel vaste spelers die weggaan. Je moet ook nog Svensson, Koopmeiners en Wijndal vervangen. Pff, dat is niet te doen”, gaat Bruggink verder. AZ nam al afscheid van Calvin Stengs, Myron Boadu en Marco Bizot. Perez denkt dat alleen de transfervrij naar Adana Demirspor vertrokken Jonas Svensson op dit moment lastig te vervangen is. “Sugawara is echt veel minder dan Svensson, dus dat is het lastigst. Ik denk dat je die andere twee wel moet kunnen opvangen.”