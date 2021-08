'Niet voor niks dat Madueke terugloopt, zij zijn nu de baas in de kleedkamer’

Zondag, 15 augustus 2021 om 20:00 • Chris Meijer

Arnold Bruggink denkt dat Noni Madueke er momenteel de vruchten van plukt dat de verhoudingen in de kleedkamer van PSV deze zomer veranderd zijn. De Eindhovenaren namen afscheid van Denzel Dumfries en Donyell Malen, terwijl onder meer André Ramalho, Davy Pröpper en Marco van Ginkel werden verwelkomd. Bruggink zegt in het programma Dit was het Weekend van ESPN dat Madueke nu ‘niet voor niets dertig meter terugloopt’.

Madueke was dit seizoen voorlopig goed voor vijf doelpunten en één assist in zes officiële wedstrijden. Bruggink zag een overeenkomst tussen de doelpunten van de negentienjarige Engelse aanvaller tegen Ajax in de Johan Cruijff Schaal en Heracles Almelo in de Eredivisie. “Het vrijmaken van de bal, hij zorgt ervoor dat hij net iets meer tijd krijgt. Dat maakt zo’n speler beter dan anderen”, zo constateert de analist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Weet je wat het belangrijkste is dat bij PSV gebeurd is? De kleedkamer is door elkaar geschud”, vervolgt Bruggink. “Malen, Ihattaren en Dumfries waren best dominant. Dumfries is een rechtsback, die er moet komen door veel te lopen. Als hij zich met tactische dingen gaat bemoeien, denk je op een gegeven moment: doe even normaal. Wel een positieve jongen uiteraard, maar Madueke is te beïnvloeden in heel veel situaties. Het is niet voor niks dat hij nu ook dertig meter terugloopt, omdat Ramalho, Van Ginkel, Pröpper, Götze en Zahavi de baas zijn in de kleedkamer.”

“Malen werd opgesteld omdat hij kapitaal vormde voor PSV, maar Schmidt vond hem ook wel lui. Natuurlijk maakte hij ook doelpunten, dus dat heeft een soort spanningsveld gevormd”, stelt Bruggink. Malen maakte voor dertig miljoen euro de overstap naar Borussia Dortmund en presentator Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of PSV ook nog moet vrezen voor het vertrek van Madueke. Ondanks dat Kenneth Perez beaamt dat de aanvaller in een bloedvorm steekt, denkt hij dat het niet zo’n storm zal lopen. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand die vier of vijf wedstrijden goed gespeeld heeft weggekocht gaat worden. PSV kan ook vragen wat ze willen, dus dat gaat niet gebeuren.”