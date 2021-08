Atlético start met zwaarbevochten zege; driemaal rood in tien minuten extra tijd

Zondag, 15 augustus 2021 om 19:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:42

Atlético Madrid is de titelverdediging in LaLiga met een zwaarbevochten overwinning begonnen. Het team van trainer Diego Simeone, bezig aan zijn elfde seizoen voor de selectie van los Colchoneros, was zondag in een wedstrijd met liefst tien minuten extra tijd met 1-2 te sterk voor Celta de Vigo. Ángel Correa nam de doelpunten van de regerend landskampioen voor zijn rekening.

Celta, met Renato Tapia in de basis, slaagde in de eerste helft er niet in om voor gevaar te zorgen. Atlético werkt een comfortabele eerste helft af en ging dankzij een heerlijke goal van Correa met een voorsprong de rust in. Na iets meer dan twintig minuten nam het team van Simeone de leiding in Balaidos: na een goede rush gaf Thomas Lemar het leer tijdig af aan Correa, die de bal van net buiten het strafschopgebied heerlijk in de rechterhoek achter de aan de grond genagelde doelman Matías Dituro schoot: 0-1.

Door een ongelukkig moment in de doelmond zag Atlético de voorsprong tien minuten na rust verdwijnen. Marcos Llorente kreeg de bal tegen zijn hand aan en na het bestuderen van de beelden wees de scheidsrechter José Luis Munuera Montero naar de stip. Iago Aspas stuurde Jan Oblak de verkeerde hoek in: 1-1. De vreugde van Celta was van korte duur. Vijf minuten na de 1-1 nam het team van Simeone opnieuw de leiding. Na een pass van Saúl Ñíguez vanaf links schoot Correa de bal in de linkerhoek: 1-2.

Luttele minuten later maakten debutant Rodrigo De Paul, Kieran Trippier en Luis Suárez hun opwachting binnen de lijnen. Celta zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, terwijl Atletico de ruimtes zo klein mogelijk probeerde te maken en het tempo uit de wedstrijd wilde halen. Santi Mina en met name Aspas lieten na om de thuisploeg een punt te bezorgen. Oog in oog met Oblak omspeelde de aanvaller de doelman, om vervolgens het leer niet in het lege doel te werken.

Diep in de extra tijd voorkwam Dituro met een sublieme redding dat Yannick Ferreira-Carrasco de wedstrijd in het slot gooide. Een minuut later ontstond er een opstootje op het middenveld en kreeg zowel Mario Hermoso als Hugo Mallo een rode kaart. In de tiende minuut van de extra tijd kreeg Óscar Ortega, een van de assistenten van Simeone, ook een rode kaart. Atlético speelt komende zondag thuis tegen Elche.