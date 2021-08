Manchester City opent met nederlaag na assist én gemiste kans van Bergwijn

Manchester City heeft zijn Premier League-seizoen zondag geopend met een nederlaag. Tottenham Hotspur was in Londen met 1-0 te sterk voor de regerend kampioen van Engeland, door een doelpunt van Heung-Min Son kort na rust. Steven Bergwijn speelde 77 minuten mee bij the Spurs en leverde de assist bij de enige treffer van het duel, maar liet tevens een levensgrote kans op een doelpunt onbenut.

Voor het duel ging het voornamelijk over Harry Kane. De aanvoerder van Tottenham wordt de afgelopen weken nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Manchester City, dat een bod van 150 miljoen euro zou voorbereiden. Kane meldde zich een week geleden voor het eerst na zijn vakantie weer op het trainingsveld en zou nu ‘niet wedstrijdfit’ zijn geweest, waardoor hij geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie. Mede daardoor had Bergwijn een basisplaats, in een aanval met Son en Lucas Moura. Bij Manchester City stond Nathan Aké aan de aftrap, evenals Jack Grealish. Het was de eerste basisplaats voor de voor 117 miljoen euro van Aston Villa overgekomen middenvelder.

Het spel golfde in de eerste helft op en neer. Tottenham probeerde aanvankelijk vooral te zorgen dat Manchester City op afstand gehouden werd, maar kroop gaandeweg het eerste bedrijf steeds meer uit zijn schulp. Zo zag Lucas Moura een inzet na een hoekschop van de lijn gehaald worden door Ilkay Gündogan, terwijl ook Son zich voor rust namens de thuisploeg liet zien. Het schot van de Zuid-Koreaanse aanvaller vanaf de rand van het strafschopgebied ging echter maar net naast. De grootste kans van de eerste helft was echter voor Manchester City, toen Riyad Mahrez volledig vrij opdook ter hoogte van de penaltystip. Hij kon echter niet tot een schot op doel komen.

Kort na rust brak Tottenham het duel open. Bergwijn pikte de bal na een afgeslagen hoekschop en gaf het leer mee aan Son. Hij dribbelde vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en vond met zijn linkerbeen de verre hoek, achter Ederson. Amper vijf minuten later kreeg Tottenham een gouden kans om de marge te verdubbelen. Moura stuurde Bergwijn weg, waarna de Nederlandse aanvaller oog in oog met Ederson de bal met links langs de verkeerde kant van de paal schoot.

In het restant van de tweede helft had Manchester City moeite om tot kansen te komen. Met nog een kwartier op de klok waren de bezoekers dichtbij, toen doelman Hugo Lloris een treffer van Grealish voorkwam. Manchester City zette in de slotfase nadrukkelijk aan, wat nog resulteerde in mogelijkheden voor Ferran Torres en Kevin De Bruyne. Tottenham hield echter stand en sleepte de minimale overwinning over de streep. Voor the Spurs wacht nu volgende week een ontmoeting met Wolverhampton Wanderers, terwijl Manchester City dan bezoek krijgt van Norwich City.