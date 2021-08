PSV gelinkt aan oude bekende in Spanje: ‘Salaristechnisch geen makkelijke’

Santiago Arias is vooralsnog niet in beeld bij PSV, zo verzekert Rik Elfrink zondag in een reactie op de berichten die de ronde doen. Media uit zijn vaderland Colombia verzekeren dat de rechterverdediger hoogstwaarschijnlijk nog deze maand bij Atletico Madrid zal vertrekken en dat onder meer PSV, Everton en Bayer Leverkusen oriënterende informatie hebben opgevraagd. Van een concreet voorstel zou echter nog geen sprake zijn, zo klinkt het ook.

Elfrink kan dat laatste alleen maar onderschrijven. “Veel vragen over Arias en PSV. Bij mij is vooralsnog niets bekend over een eventuele transfer. Salaristechnisch ook zeker geen makkelijke, lijkt me”, benadrukt de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad. “Hoor wel dat hij weg mag bij Atlético en dat hij weer fit is.” Arias ontbreekt zondag in de selectie van Diego Simeone voor het uitduel met Celta de Vigo omdat hij nog niet is ingeschreven door de regerend landskampioen, in afwachting van een eventuele transfer. Hij kwam een week geleden wel in actie in het oefenduel tussen Feyenoord en los Colchoneros (2-1) in De Kuip.

Elke club in Spanje mag maximaal drie spelers van buiten de EU inschrijven. Op dit moment is dat gebeurd bij de Brazilianen Felipe en Renan Lodi. Simeone heeft naast Arias ook nog zijn landgenoot Nehuén Pérez tot zijn beschikking. Beiden zijn niet ingeschreven omdat nog niet duidelijk is wie van de twee gaat vertrekken, op huurbasis of via een definitieve transfer. Atlético heeft tot 31 augustus, de slotdag van de zomerse transfermarkt, de tijd.

“Ik voorzie al wat crowdfunding-initiatieven, maar heb niet de indruk dat er iets heel dichtbij is of zo”, sluit Elfrink af. Arias, 29 jaar, maakte een jaar geleden op huurbasis de overstap van Atlético naar Bayer, dat nu opnieuw interesse zou hebben. Hij speelde uiteindelijk maar negentig minuten voor het team van toenmalig trainer Peter Bosz omdat hij een zware enkelblessure opliep in het WK-kwalificatieduel tussen Colombia en Venezuela en meteen voor de rest van de voetbaljaargang was uitgeschakeld.

PSV pikte Arias in 2013 op bij Sporting Portugal. Na een aarzelende start groeide de Colombiaan uit tot een populaire speler en was hij niet weg te denken van de rechterflank. Na drie landstitels, in 2015, 2016 en 2018, maakte hij voor 11,5 miljoen euro de overstap naar Atletico, waar hij in twee seizoenen tijd tot 51 duels in alle competities kwam. Zijn contract in Wanda Metropolitano loopt nog twee jaar door.