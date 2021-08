Feyenoord beleeft glansrijke competitiestart op bezoek bij Willem II

Zondag, 15 augustus 2021 om 18:40 • Chris Meijer

Feyenoord is met een probleemloze overwinning op Willem II aan zijn Eredivisie-seizoen begonnen. De Rotterdammers boekten in Tilburg een 0-4 overwinning, door doelpunten van Bryan Linssen, Luis Sinisterra, Guus Til en Nouafal Bannis. Voor Feyenoord wacht nu komende donderdag in eigen huis de heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League tegen het Zweedse Elfsborg, waarna op zondag Go Ahead Eagles de tweede tegenstander in de Eredivisie vormt. Willem II moet over een week op bezoek bij Vitesse.

Arne Slot kon in Tilburg geen beroep doen op Alireza Jahanbakhsh, die een blessure overhield aan het midweekse duel met FC Luzern. De van Molde FK overgenomen Fredrik Aursnes maakte daardoor zijn debuut op het middenveld en Jens Toornstra schoof op richting de rechterflank. De eerste grote kans van het treffen was voor Willem II, voor wie de voorbereiding door een reeks coronabesmettingen rommelig verliep. Justin Bijlow voorkwam met een fraaie redding dat de uit de rug van Gernot Trauner weggelopen Kwasi Wriedt de openingstreffer tegen de touwen kopte.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vrijwel direct daarna deed ook Feyenoord van zich spreken, toen Til opdook in het strafschopgebied en Robbin Ruiter doorzag dat de middenvelder de bal over hem wilde heen liften. Met zeventien minuten op de klok werd het duel opengebroken. Linssen pikte een weggekopte lange pass op en verschalkte Ruiter vervolgens met een schot van behoorlijke afstand in de rechterhoek. Een kleine tien minuten slaagde Feyenoord er in om de marge te verdubbelen. Na een onderschepping van Tyrell Malacia kwam Sinisterra in balbezit. De Colombiaanse aanvaller dribbelde vanaf de middenlijn richting het strafschopgebied en kreeg daar de ruimte om de 0-2 in de linkerhoek te prikken.

Feyenoord controleerde in het restant van de eerste helft het duel en had via Linssen en Malacia nog mogelijkheden om de score voor rust al op te voeren. Dat lukte uiteindelijk snel na rust. Linssen zette druk op de defensie van Willem II, waardoor Til de bal in het strafschopgebied kon onderscheppen. Hij passeerde Ruiter en tikte vervolgens de 0-3 binnen. Het laatste restje aspiraties van Willem II kon na 59 minuten spelen de prullenbak in. Aanvoerder Emil Bergström beging een spijkerharde overtreding op Sinisterra, waarvoor scheidsrechter Serdar Gözübüyük hem aanvankelijk een gele kaart gaf. Dat werd na inmenging van videoscheidsrechter Edwin van de Graaf omgezet in een rode kaart.

In de overtalsituatie zocht Feyenoord nadrukkelijk naar de 0-4 en de bezoekers kregen de nodige mogelijkheden om de score verder op te voeren. De grootste was voor Til, die na een fraai passje van Toornstra zijn tweede van de middag had kunnen binnenkoppen. Zijn poging ging echter naast. Ook Willem II kreeg nog een grote kans om op het scorebord te komen, toen Elton Kabangu ontsnapte aan de defensie van Feyenoord. Bijlow zorgde er echter voor dat zijn doel schoon bleef. Het slotakkoord werd verzorgd door invaller Bannis. Hij verlengde een inzet van Ridgeciano Haps en werd aanvankelijk teruggefloten voor buitenspel, maar na inmenging van de VAR kwam er een 0-4 eindstand op het scorebord.