De eerste Barcelona-elf zonder Messi: Koeman geeft signaal af aan trio

Zondag, 15 augustus 2021 om 18:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Memphis Depay maakt zondagavond zijn officiële debuut voor Barcelona. De aanvaller, die zaterdag tijdig kon worden ingeschreven bij LaLiga, is een van de elf spelers die trainer Ronald Koeman het veld opstuurt voor het thuisduel met Real Sociedad. Het is tevens de eerste officiële wedstrijd van de Catalanen zonder de naar Paris Saint-Germain vertrokken Lionel Messi. Frenkie de Jong verschijnt ook aan het startsignaal tegen de Basken, die vorig seizoen als vijfde eindigden. Het duel in het Camp Nou gaat om 20.00 uur van start.

Neto verdedigt het doel van Barcelona en heeft een defensie met Sergiño Dest, Gerard Piqué, de eveneens debuterende Eric Garcia en Jordi Alba voor zich. Het middenveld wordt gevormd door De Jong, aanvoerder Sergio Busquets en de ogenschijnlijk onvermoeibare Pedri, die deze zomer een EK speelde en daarna ook aan de Olympische Spelen in Tokio deelnam. In de voorhoede is naast Depay ook plaats voor Antoine Griezmann en Martin Braithwaite.

In de wedstrijdselectie ontbreken Marc-André ter Stegen, (de sowieso nog niet ingeschreven) Sergio Agüero, Ousmane Dembélé en Ansu Fati door blessureleed. Philippe Coutinho is nog niet fit genoeg na hersteld te zijn van zijn kwetsuur. Koeman heeft ervoor gekozen om Samuel Umtiti, Miralem Pjanic en Álex Collado buiten de selectie te laten en dat is volgens de media in Spanje ‘een signaal’ naar het drietal. ‘Hij rekent niet op ze dit seizoen en hij hoopt dat ze vertrekken’, zo verzekert de Catalaanse sportkrant Sport.

Umtiti heeft enkele voorstellen uit de Ligue 1 op zak, maar de verdediger heeft nog geen standpunt ingenomen. Pjanic hoopt ondertussen dat zijn terugkeer naar Juventus een dezer dagen rondkomt: hij wil zelf ook graag de gelederen van Barcelona verlaten. Collado zag een tijdelijke overgang naar Club Brugge spaaklopen omdat Barcelona geen optie tot koop in de huurovereenkomst wilde zetten, maar Koeman blijft erbij dat hij nog voor het einde van de maand elders op huurbasis aan de slag moet.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Eric Garcia, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Griezmann, Depay en Braithwaite.