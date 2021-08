Harry Kane ontbreekt in pikant duel: ‘Ik weet niet wat hij aan het doen is’

Zondag, 15 augustus 2021 om 17:28 • Chris Meijer • Laatste update: 17:41

Harry Kane maakt zondag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Tottenham Hotspur voor de thuiswedstrijd tegen Manchester City. De 28-jarige spits wordt nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar de kampioen van Engeland, maar verschillende Engelse media melden hij niet fit genoeg wordt geacht voor een plek in de selectie. Mede daardoor heeft Steven Bergwijn een basisplaats en de Nederlander vormt de voorste linie met Heung-Min Son en Lucas Moura. Bij Manchester City staat Nathan Aké eveneens aan de aftrap.

Er is de afgelopen weken het nodige te doen rond Kane. De aanvoerder van Tottenham bleef twee weken geleden weg van de eerste training waar hij dit seizoen verwacht werd. Uiteindelijk verscheen hij een week geleden voor het eerst weer op het trainingsveld, nadat hij een langere vakantie genoot na het EK. Zelf noemde hij dat ‘gepland’. "Hoewel ik niet wil ingaan op de details van de situatie, wil ik duidelijk maken dat ik nooit heb geweigerd om te trainen en dat ook nooit zal doen", liet Kane vervolgens in een statement weten.

Tottenham-manager Nuno Espírito Santo zei afgelopen maandag nog dat hij rekende op de inzetbaarheid van Kane tegen Manchester City. “Alle spelers binnen de selectie zijn komend weekend inzetbaar, en het is aan ons om te beslissen wie er zal spelen”, sprak de Portugees. Nuno kwam hier zaterdag echter weer op terug, door te stellen dat hij met veel factoren rekening houdt in het samenstellen van zijn selectie. Daarmee leek hij te suggereren dat de transfergeruchten rond Kane een rol speelden.

Manchester City zit namelijk nog altijd nadrukkelijk achter Kane aan. Transferexpert Fabrizio Romano verzekerde donderdagmiddag dat de regerend landskampioen van Engeland achter de schermen bezig is met een nieuw bod van 150 miljoen euro, nadat eerder al een bod van 117 miljoen euro was geweigerd. Kane heeft bij Tottenham voorlopig nog een tot medio 2024 lopend contract.

“Hij moet werken aan zijn fitheid. Hij moet blijven werken tot hij klaar is om het team te helpen.. Ik denk dat hij niet al te veel sessies meer nodig zal hebben. Hij moet fit zijn”, zo laat Nuno optekenen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Manchester City. De manager van Tottenham kreeg vervolgens de vraag of Kane in het stadion aanwezig zou zijn. “Hij heeft vanmorgen gewerkt, ik weet niet wat hij nu aan het doen is.” Sky Sports meldt dat Kane in het stadion aanwezig is.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Reguilón, Dier, Sánchez, Tanganga; Skipp, Højbjerg; Lucas, Dele Alli, Bergwijn, Son.

Opstelling Manchester City: Ederson, Cancelo, Rúben Dias, Aké, Mendy; Gündogan, Fernandinho, Grealish; Mahrez, Ferrán Torres, Sterling.