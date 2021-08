Mike Verweij schept duidelijkheid over bezoek van Jetro Willems aan ArenA

Zondag, 15 augustus 2021 om 16:57

Jetro Willems plaatste zaterdagavond een Instagram Story, waarop te zien was dat hij aanwezig was bij de wedstrijd tussen Ajax en NEC (5-0) in de Johan Cruijff ArenA. De aanwezigheid van de 27-jarige vleugelverdediger, die momenteel zonder club zit, in Amsterdam leidde tot de nodige speculatie. Mike Verweij, Ajax-watcher voor De Telegraaf, schrijft echter op Twitter dat Willems op dit moment geen optie is voor de Amsterdammers.

“Soms is het tijdens de transferperiode loos alarm”, zo begint Verweij zijn tweet, waarbij een foto is gevoegd waarop Willems op de tribunes van de Johan Cruijff ArenA te zien is. “Jetro Willems was tijdens Ajax - NEC aanwezig in een skybox van de Johan Cruijff ArenA. Maar hoewel hij in het verleden samenwerkte met Erik ten Hag (tussen 2011 en 2012 bij PSV, waar Ten Hag destijds assistent-trainer was, red.): geen optie. Wellicht gewoon fan.”

Willems plaatste zelf in Instagram Stories een video vanuit de Johan Cruijff ArenA. Aangezien de 22-voudig Oranje-international momenteel zonder club zit, leidde dat tot de nodige speculatie. Willems stond de afgelopen vier jaar onder contract bij Eintracht Frankfurt, maar daar liep zijn contract eerder deze zomer af. In zijn eerste twee seizoenen speelde hij nog redelijk veel voor die Adler, alvorens hij op huurbasis de overstap naar Newcastle United maakte.

In de Premier League rendeerde Willems uitstekend, tot hij een zware knieblessure opliep. Daar is hij pas sinds januari van dit jaar volledig van hersteld en mede daardoor speelde hij in het afgelopen seizoen geen enkele officiële wedstrijd voor Eintracht Frankfurt. De vraag is nu waar zijn toekomst ligt, maar dat lijkt dus niet bij Ajax te zijn. "Ik zou hier in Rotterdam niet meer kunnen wonen en ook niet meer bij mijn ouders thuis kunnen komen, maar het is wel een mooie club", zei de in Rotterdam opgegroeide Willems eerder in het programma Andy niet te Vermeijde over een eventueel dienstverband bij Ajax.