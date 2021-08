Ajax wint daags na klinkende zege op NEC ook van Heracles Almelo

Zondag, 15 augustus 2021 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:00

Daags na de klinkende zege van Ajax op NEC (5-0) tijdens de eerste speelronde in de Eredivisie heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag ook gewonnen van Heracles Almelo. De Amsterdammers werkten een besloten oefenduel af met de Almeloërs op De Toekomst. Danilo en Zakaria Labyad waren verantwoordelijk voor de treffers. Ten Hag trad aan met zijn reservespelers, waarbij Remko Pasveer de aanvoerdersband droeg tegen zijn voormalig werkgever.

Net als tegen NEC vielen ook tegen Heracles de doelpunten voor rust voor Ajax. Al vroeg in de wedstrijd kreeg Danilo een opgelegde mogelijkheid om de score te openen. Na een afgemeten voorzet van David Neres kreeg hij echter de voet niet goed genoeg achter de bal en schoot hij voorlang. Even later was het wel raak voor de Braziliaanse spits. Na een indirecte corner legde Ar'jany Martha de bal op het hoofd van Danilo, die Alessandro Damen kansloos liet.

Ajax was de bovenliggende ploeg op het trainingscomplex, maar moest wel toezien hoe Heracles bijna langszij kwam. Na een klutssituatie viel de bal voor de voeten van Nikolai Laursen, maar hij raakte van dichtbij de paal met een hard schot. De score werd door Ajax verdubbeld na ruim een half uur spelen. Het voorbereidende werk kwam dit keer van de voet van Neres, die op de rand van het strafschopgebied Labyad bediende. De middenvelder van Ajax liet Damen met een geplaatst schot via de binnenkant van de rechterpaal kansloos: 2-0.

Heracles kreeg in de tweede helft mogelijkheden om de spanning terug te brengen in de wedstrijd, maar slaagde daar niet in. Onder meer Adrián Szöke hielp een grote kans om zeep. De spits werd vrij voor doelman Pasveer gezet, maar vond de Ajax-doelman op zijn weg. Ook een mogelijkheid van Mohamed Amissi kon door de Almeloërs niet tot doelpunt worden gepromoveerd.

Basisopstelling Ajax: Pasveer, Ekkelenkamp, Magallán, Rensch, Baas, Jensen, Neres, Taylor, Danilo, Labyad, Martha

Basisopstelling Heracles Almelo: Damen, Bakboord, Sonnenberg, Les, Roosken, Ibrahimoglu, Agca, Sierra, Laursen, Szöke, Amissi