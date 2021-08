Maher helpt FC Utrecht met weergaloze trap op weg tegen Sparta

Zondag, 15 augustus 2021 om 16:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:38

FC Utrecht is zondagmiddag krachtig begonnen aan zijn seizoen in de Eredivisie. De ploeg van René Hake werd tegen Sparta Rotterdam vroeg in de wedstrijd op weg geholpen door een fantastische rake vrije trap van Adam Maher. In de tweede helft bouwde FC Utrecht zijn voorsprong uit dankzij Mark van der Maarel, debutant Anastasios Douvikas en een penalty van Simon Gustafson: 4-0. Ook Gyrano Kerk had meerdere doelpunten kunnen maken, maar had het vizier niet op scherp.

Binnen honderd seconden nam FC Utrecht de leiding in de wedstrijd. Maher plaatste een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig hard in de kruising: 1-0. De Domstedelingen hadden ook daarna een duidelijk veldoverwicht. Henk Fraser was juist ontevreden over de prestaties van zijn Sparta en gaf opvallend genoeg een briefje mee met tactische aanwijzingen aan zijn aanvoerder Adil Auassar.

Toch waren de beste kansen die volgden voor Utrecht, dat aangevoerd werd door de uitstekend spelende Bart Ramselaar. De nummer tien zette Gyrano Kerk twee keer schitterend vrij voor Maduka Okoye, maar de aanvaller van Utrecht slaagde er niet in te scoren. Eerst mikte Kerk rakelings naast, bij de volgende kans raakte hij de voeten van de doelman van Sparta. Na een nieuwe steekbal van Ramselaar wist Adrián Dalmau wél te scoren, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege nipt buitenspel. Sparta creëerde zelf een mogelijkheid voor Mario Engels, die Maarten Paes in de verre hoek niet kon verrassen.

In de rust voerde de ontevreden Fraser een dubbele wissel door, waardoor Sparta beter aan het voetballen kwam. De wedstrijd werd daarmee een stuk meer gelijkwaardig, maar toch was het FC Utrecht dat het volgende doelpunt op het scorebord zette. Een voorzet van Quinten Timber werd in de 66e minuut ingekopt door Mark van der Maarel: 2-0. Een kleine tien minuten gooide invaller Douvikas de wedstrijd op slot door een lage voorzet van Sylian Mokono in te tikken: 3-0. In de slotminuut miste Kerk een grote kans door over te schieten. Een handsbal van Bart Vriends na een schot van Mokono leverde Utrecht in blessuretijd een penalty op, die door Gustafson door het midden werd benut: 4-0.