Uitvallen Riechedly Bazoer grote smet op minimale zege Vitesse

Zondag, 15 augustus 2021 om 16:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:30

Vitesse is zondagmiddag met een driepunter begonnen aan het nieuwe Eredivisieseizoen. De Arnhemmers waren op bezoek bij PEC Zwolle met minimaal verschil te sterk voor de ploeg van debuterend hoofdcoach Art Langeler: 0-1. Opvallend was de afwezigheid van Oussama Tannane. De blikvanger van Vitesse ontbrak bij het elftal van Thomas Letsch, zoals dat donderdag ook het geval was tegen Dundalk in de strijd on de Conference League. Grote smet op de zege was het uitvallen van Riechedly Bazoer, die zich op slag van rust moest lagen vervangen met een ogenschijnlijke enkelblessure.

Naast Tannane ontbrak ook aanvoerder Danilho Doekhi, die donderdag uitviel met een blessure. Tegenover de afwezigheid van Tannane en Doekhi stond de terugkeer van Eli Dasa. De verdediger keerde terug van een blessure en begon op de reservebank. Bij PEC Zwolle ontbrak alleen Yuta Nakayama. De Japanner is pas net terug in Zwolle na zijn deelname aan de Olympische Spelen. Mees de Wit werd door Langeler als rechtsback geposteerd. De Wit was al vroeg in het duel betrokken bij het eerste moment van gevaar voor Vitesse. De verdediger kopte onbedoeld een vrije trap door, waarna Alois Oroz kon koppen. Kostas Lamprou stond echter goed opgesteld en kon redding brengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PEC Zwolle kroop na een afwachtend begin langzaam uit de schulp en werd na een kleine tien minuten spelen bijna in het zadel geholpen door Markus Schubert, die een matige spelhervatting in huis had. De doelman zag hoe Pelle Clement kon uithalen, maar herstelde zijn fout met een knappe redding. Ook op een inzet van Slobodan Tedic had Schubert een redding in huis. De Duitse doelman maakte in voetballend opzicht een matige indruk, maar kon dat wel compenseren met knap keeperswerk op de lijn.

Halverwege de eerste helft nam Vitesse de leiding via Frederiksen. De van Juventus overgekomen Deen haalde uit van afstand en vond de benedenhoek achter Lamprou: 0-1. PEC Zwolle leek enigszins aangeslagen na de tegentreffer en kon de goede beginfase geen vervolg geven. Aan de kant van Vitesse kreeg Letsch te maken met het uitvallen van Bazoer. De verdediger had eerder al verzorging nodig na een duel met Dean Huiberts en moest zich vijf minuten voor rust laten vervangen. In de tweede helft was het PEC Zwolle dat als beste uit de kleedkamer kwam.

De ploeg van Langeler dook al vroeg in het tweede bedrijf gevaarlijk op voor het doel van Schubert, maar een voorzet van Clement werd door Gervane Kastaneer over het doel gewerkt. Aan de andere kant testte Loïs Openda Lamprou met een hard schot. Ook na een uur spelen zag Openda zijn inzet gepakt worden door de Griekse doelman van PEC. Langeler bracht in de slotfase een aantal frisse krachten binnen de lijnen om een gelijkmaker te forceren, maar slaagde daar niet in. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd van Chardi Landu eindigde over het doel van Schubert.