Feyenoord Transfermarkt onthult lage transfersom voor Aursnes

Zondag, 15 augustus 2021 om 15:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:53

Frank Arnesen heeft met Fredrik Aursnes opnieuw relatief goedkoop zaken gedaan namens Feyenoord, zo onthult Feyenoord Transfermarkt. De 25-jarige Noor, die zondag in de basis debuteert tegen Willem II, heeft de club slechts 450.000 euro gekost.

Aursnes lag bij Molde FK nog maar een half jaar vast tot het eind van het kalenderjaar, dus een grote verrassing is de lage transfersom niet. De controlerende middenvelder, die voor drie jaar tekende in De Kuip, speelde zes jaar voor Molde en kwam daarin tot 193 officiële duels voor de Noorse topclub. Aursnes maakte 20 doelpunten en bereidde er nog eens 32 voor. In juni debuteerde hij voor het Noorse nationale elftal.

Feyenoord haalde met de verkoop van Steven Berghuis aan Ajax in eerste instantie vier miljoen euro op en kon daardoor zelf de transfermarkt op. De transfersom van Berghuis kan overigens oplopen tot 6,5 miljoen euro. In juli haalde Feyenoord Jahanbakhsh binnen voor een spotprijs. De 28-jarige Iraniër kost volgens het Algemeen Dagblad in beginsel iets meer dan één miljoen euro, al zou de transfersom via bonussen kunnen oplopen.