Strand Larsen over werelddoelpunt: ‘Echt een FIFA-goal, niet normaal’

Zondag, 15 augustus 2021 om 15:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:47

SC Cambuur en FC Groningen leken zondagmiddag lange tijd op een gelijkspel af te stevenen tijdens de eerste speeldag in de Eredivisie. Beide clubs hielden elkaar knap in evenwicht, totdat invaller Jörgen Strand Larsen de bezoekers uit Groningen in blessuretijd alsnog de zege bezorgde. De Noorse spits produceerde een fabuleuze omhaal en liet Sonny Stevens kansloos in de rechterbovenhoek. Terwijl onder meer assistent-trainer Adrie Poldervaart het veld bestormde, bleef Strand Larsen kalm.

"Ik dacht dat ik terugkwam van buitenspel en wist daarna niet meer wat er voor of achter me gebeurde", vertelt Strand Larsen na afloop voor de camera's van ESPN. Scheidsrechter Allard Lindhout had samen met de videoscheidsrechter even nodig om de treffer te beoordelen en keurde hem niet veel later goed. "Iedereen was heel erg aan het juichen, maar ik had zoiets van: shut up. Straks is het geen goal, met de VAR weet je het nooit. Er stonden zoveel mensen om mij heen… uiteindelijk was dit de enige optie. Het is een FIFA-goal. De mooiste die ik heb gemaakt in mijn carrière. Niet normaal."

Strand Larsen stond tegen Cambuur verrassend genoeg niet in de basis en zag de spitspositie worden ingevuld door Michael de Leeuw, die als eerste keus uit de voorbereiding wist te komen. De Noor werd door Buijs twintig minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Ahmed El Messaoudi en bewees meteen zijn waarde. "Zo is het soms", gaat Strand Larsen verder. "Natuurlijk was ik er niet blij mee. Ik werk er hard aan om weer in het elftal te komen. Dit is een goede manier om het te laten zien."

Ondanks de cruciale rol van Strand Larsren heeft Buijs geen spijt van de beslissing om zijn pupil op de bank te laten beginnen tegen Cambuur. "Ik sta achter mijn keuze om hem op de bank te laten beginnen", vertelde de winnende trainer na afloop. "Jörgen heeft kwaliteiten, maar we willen dat hij meer diepte gaat toevoegen aan zijn spel. Door de concurrentie voorin kan ik van wedstrijd tot wedstrijd keuzes maken en nu viel die niet op hem."