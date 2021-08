Feyenoord zonder Jahanbakhsh maar met debutant Aursnes tegen Willem II

Zondag, 15 augustus 2021 om 15:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:31

De opstelling van Feyenoord voor de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II is bekend. Alireza Jahanbakhsh viel donderdag tegen FC Luzern in de Conference League uit met een blessure en is niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Nieuweling Fredrik Aursnes staat wel in de basis. De van Molde overgekomen middenvelder maakt zijn officiële debuut voor Feyenoord. Het duel in het Koning Willem II Stadion begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Het vertrouwen is groot bij Feyenoord. De ploeg van trainer Arne slot won in de voorbereiding onder meer van Atlético Madrid (2-1) en heeft zich tevens geplaats voor de volgende ronde in de Conference League na twee vrij eenvoudige zeges op het Zwitserse FC Luzern. Afgelopen donderdag kreeg Slot wel een tikje te verwerken met het uitvallen van Jahanbakhsh, die op slag van rust moest worden vervangen door Róbert Bozeník. De Iraniër is niet fit genoeg gebleken om vanaf de eerste minuut te starten. Zijn plek in de voorhoede wordt ingenomen door Jens Toornstra.

Toornstra, die vermoedelijk als rechtsbuiten begint, wordt in de voorhoede vergezeld door Bryan Linssen en Luis Sinisterra, zoals dat donderdag ook het geval was. Verder valt bij Feyenoord de basisplek van Aursnes op. De Noorse middenvelder werd deze week gepresenteerd door Feyenoord en mag het direct vanaf het begin laten zien. Aursnes ontbrak donderdag tegen Luzern, daar hij dit seizoen met Molde al in actie kwam in de strijd om de Conference League. Aursnes wordt op het middenveld geflankeerd door Orkun Kökçü en Guus Til. Laatstgenoemde werd vrijdag door bondscoach Louis van Gaal bij de voorselectie van het Nederlands elftal gehaald.

Ook in de technische staf van Feyenoord zijn opvallend genoeg een aantal afwezigen voor het duel Willem II. Robin van Persie en Sipke Hulshoff zijn de assistenten van Slot in Tilburg. Marino Pusic zit in quarantaine na een coronabesmetting in zijn directe omgeving. John de Wolf is ziek, maar zou niet besmet zijn met het coronavirus. De Wolf blijft zondagmiddag thuis om verder uit te zieken.

Bij Willem II ontbreekt oud-Feyenoorder Miquel Nelom. De verdediger komt terug van een zware blessure en gaat eerst bij de beloften minuten maken. De tegenstander van Feyenoord heeft te maken gehad met meerdere coronagevallen. Trainer Fred Grim vertelde deze week in gesprek met het Brabants Dagblad dat de voorbereiding daardoor niet gelopen is zoals gewenst. "Vanwege de corona-uitbraak heeft alles hier twee weken op een laag pitje gestaan en is het proces verstoord'', aldus de debuterende hoofdcoach van de Tilburgers.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aurnses, Til, Kökçü; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Opstelling Willem II: Ruiter; Owusu, Begstrom, Jenssen, Köhn; Saddiki, Saglam, Spieringhs; Nunnely, Wriedt, Köhlert.