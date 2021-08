Peter Bosz komt op rampmiddag direct onder druk bij Olympique Lyon

Zondag, 15 augustus 2021 om 14:49 • Jeroen van Poppel

Peter Bosz is er zondag voor de tweede keer op rij niet in geslaagd om te winnen met Olympique Lyon. In de openingswedstrijd tegen Stade Brest (1-1) stelde l'OL nog een punt veilig, maar tegen Angers zat zelfs dat er niet in. Lyon werd op bezoek bij de nummer dertien van het afgelopen seizoen genadeloos afgedroogd: 3-0. De druk op Bosz zal met één punt uit twee duels direct toenemen.

Al in de eerste helft had Lyon het lastig. Met name de zeventienjarige Mohamed-Ali Cho bezorgde de defensie van Bosz grote problemen en de 1-0 achterstand bij rust was dan ook verdiend te noemen. Die kwam na twintig minuten tot stand toen Lyon-doelman Anthony Lopes mistastte op een voorzet van Jimmy Cabot, waarna Sofiane Boufal de bal uit een lastige hoek in een leeg doel kon schuiven: 1-0.

Het zat Lyon ook niet mee, want Karl Toko Ekambi had op slag van rust voor de gelijkmaker moeten tekenen. De aanvaller leek de bal na een goede aanname van dichtbij in een leeg doel te kunnen koppen, maar mikte naast. Bosz liet zijn onvrede blijken door in de rust drie wissels door te voeren. Toch kreeg Lyon in de 53e minuut een nieuwe klap, toen Marcelo de bal bij een ongelukkige terugspeelpass knullig in eigen doel tikte: 2-0.

De rampmiddag kreeg twaalf minuten later definitief gestalte voor Lyon, toen Maxwel Cornet te laat was met zijn tackle om een counter van Angers te smoren. De aanvaller kreeg zijn tweede gele kaart en stelde de bezoekers daarmee voor een onmogelijke opdracht om nog terug te komen. De genadeklap kwam een klein kwartier voor tijd van Azzedine Ounahi, die de bal vanbuiten het strafschopgebied simpel in de hoek plaatste: 3-0.