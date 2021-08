Madueke: ‘Je zult zien dat hij heel belangrijk voor ons gaat worden’

Zondag, 15 augustus 2021 om 14:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:26

Noni Madueke gelooft ondanks alles dat Bruma een belangrijke rol gaat spelen bij PSV. Beide aanvallers verzorgden in de openingswedstrijd van hun club in de Eredivisie de doelpunten tegen Heracles Almelo (0-2 winst). Bruma staat op de nominatie om te vertrekken uit Eindhoven, maar Madueke beschouwt de aanwezigheid van de Portugees als een meerwaarde.

Bruma is met een transfersom van twaalf miljoen euro een van de duurste aankopen uit de clubhistorie van PSV. De 26-jarige vleugelspits wist de afgelopen twee jaar echter nauwelijks aan de verwachtingen te voldoen. Deze zomer lonkte een overstap naar bijvoorbeeld Besiktas, maar voorlopig speelt Bruma nog 'gewoon' in Eindhoven. Tegen Heracles kreeg hij van Roger Schmidt een basisplaats en greep hij zijn kans door de openingstreffer te maken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ondanks dat Bruma bij PSV nog niet al te veel heeft laten zien, gelooft Madueke in zijn ploeggenoot. "Ik train elke dag met hem", aldus de Engelsman tegen Voetbal International. "Ik weet hoe goed hij is. Het is echt een heel goede speler. Ik ben heel blij voor hem; dat hij zijn zelfvertrouwen terug heeft. Je zult zien dat hij nog heel belangrijk is voor ons dit seizoen. Hij kan het verschil maken door een mannetje uit te spelen."

Ook Schmidt is tevreden over de prestaties van Bruma, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Olympiacos. "Van wat ik zie op de training is hij zeer gemotiveerd", aldus de Duitser. "Hij maakt deel van het team uit en verdiende deze kans. Zolang hij hier is, gebruik ik hem. Natuurlijk is er een kans dat hij vertrekt, maar hij doet het nu goed. Hij maakte dinsdag de winnende goal en scoorde nu ook weer." Schmidt wil niet ingaan op een mogelijk vertrek van de aanvaller. "We zullen zien."