Bayern München-icoon Gerd Müller op 75-jarige leeftijd overleden

Zondag, 15 augustus 2021 om 13:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:06

Gerd Müller is zondag op 75-jarige leeftijd overleden, zo meldt Bayern München. De legendarische oud-spits en clubicoon van Bayern leed al enige tijd aan Alzheimer. Müller won met West-Duitsland het WK 1974 door in de finale tegen Nederland te scoren. De oud-spits is met 566 doelpunten in 607 officiële wedstrijden topscorer aller tijden van Bayern.

Müller was van 1963 tot 1981 actief als aanvaller en stond bekend als Der Bomber. De voormalig spits zette bij West-Duitsland een ongekend gemiddelde neer door in 62 interlands 68 keer te scoren. Het leverde hem onder meer de EK-titel in 1972 en WK-winst in 1974 op. Ook met Bayern München beleefde hij grote successen. Zo werd hij vier keer kampioen van Duitsland en won hij vier keer de nationale beker. Door vanaf 1974 drie keer achter elkaar de Europacup 1 te pakken, vestigde Müller met Bayern definitief de naam in het mondiale topvoetbal.

Müller pakte zeven keer de topscorerstitel in de Bundesliga. Het meest indrukwekkend waren zijn veertig doelpunten in het seizoen 1971/72, decennialang een record in Duitsland. In mei nam Robert Lewandowski het record over van Müller, door 41 doelpunten te maken in het seizoen 2020/21. Müller maakte in het kalenderjaar 1972 liefst 85 doelpunten. Ook daarmee vestigde de Duitser voor lange tijd een record, totdat Lionel Messi er in het jaar 2012 in slaagde om 91 goals te maken.

Oliver Kahn, oud-doelman en bestuurslid van Bayern München, reageert verdrietig op het overlijden van Müller. "Het nieuws raakt ons allemaal diep", aldus Kahn. "Gerd is een van de grootste legendes in de geschiedenis van Bayern, zijn prestaties zijn tot op de dag van vandaag ongeëvenaard en zullen voor altijd deel uitmaken van de geweldige geschiedenis van FC Bayern en het hele Duitse voetbal. Als speler en als persoon staat Gerd Müller als geen ander voor Bayern en zijn ontwikkeling tot een van de grootste clubs ter wereld. Gerd zit voor altijd in ons hart."

Ook voorzitter Herbert Hainer van Bayern is diep bedroefd door het overlijden van de oud-spits. "Vandaag is een trieste, zwarte dag voor Bayern en al zijn fans. Gerd Müller was de beste spits die er ooit is geweest én een fijn persoon, een persoonlijkheid in het wereldvoetbal. Wij zijn in diep verdriet verenigd met zijn vrouw Uschi en zijn familie. Zonder Gerd Müller zou Bayern niet de club zijn waar we vandaag allemaal van houden. Zijn naam en de herinnering aan hem zullen voor altijd voortleven."