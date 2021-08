GA Eagles nu al bezig met huldiging: ‘Hebben al gesproken met de gemeente’

Zondag, 15 augustus 2021 om 13:13 • Laatste update: 13:26

Voor Go Ahead Eagles is het seizoen pas één speelronde onderweg, maar de club uit Deventer spreekt nu al van een huldiging. Mocht de ploeg van Kees van Wonderen zich dit seizoen veilig weten te spelen in de Eredivisie, dan gaan Van Wonderen en zijn mannen het podium op in het centrum van de stad, zo heeft de oefenmeester zondag te kennen gegeven bij Goedemorgen Eredivisie. Met de huldiging moet tevens de promotie van afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie worden gevierd.

Go Ahead Eagles keert dit seizoen na een afwezigheid van vier seizoenen terug op het hoogste niveau. Mocht de Deventer club, die vrijdag tijdens de eerste speeldag met 0-1 ten onder ging tegen sc Heerenveen, erin slagen om zich te handhaven, dan zal dat groots worden gevierd. "Handhaving zou voelen als een kampioenschap", zei Van Wonderen bij ESPN. "Er is al afgesproken met de club en de gemeente, dat wanneer wij ons handhaven, er een huldiging komt. Alsof het een kampioenschap is, op de Brink in Deventer. Ook ter compensatie, naar aanleiding van wat we vorig jaar hebben bereikt."

Van Wonderen sprak onlangs tegenover Voetbalzone al zijn verwachtingen uit over het komende seizoen. "Ik hoop dat we in staat zijn om te concurreren met de ploegen om ons heen", aldus de oefenmeester. "Dat we een strijdbaar elftal worden en dat we de binding met het publiek krijgen om met name in thuiswedstrijden er een mooi feest van te maken. Als wij erin weten te blijven dit seizoen, dan zijn we eigenlijk weer kampioen geworden. Dan hebben we weer een unieke prestatie geleverd. Als we daartoe in staat zijn, gaan er wel een paar vlaggen uit."

Ondanks het feit dat de verwachtingen niet hoog zijn bij Go Ahead, weet van Wonderen dat de druk er altijd is. "De mensen zijn rauw, ze zijn direct", heeft de oud-international van Oranje gemerkt in zijn eerste jaar als hoofdtrainer bij Go Ahead. "Ze willen graag succesvol zijn en laten het horen als ze ontevreden zijn. Het is hier directer dan bij andere clubs. Het lijkt wat dat betreft op Feyenoord. Het is prachtig als het goed gaat, maar het kan heel zwaar zijn als het niet goed gaat. Dan voel en hoor je dat werkelijk iedere dag. Dat houdt je scherp."