Marciano Vink: ‘Nu al bij het Nederlands elftal? Dat vind ik best snel’

Zondag, 15 augustus 2021 om 12:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:25

Marciano Vink zet vraagtekens bij de oproep van Guus Til in de eerste voorselectie van Louis van Gaal sinds zijn terugkeer als bondscoach van Oranje. De analist van ESPN vindt het opportunistisch om de aanvallende middenvelder van Feyenoord, die wordt gehuurd van Spartak Moskou, na slechts vier officiële wedstrijden dit seizoen al te selecteren.

Til is bij Feyenoord voortvarend van start gegaan en scoorde in vier voorrondewedstrijden in de Conference League vijf keer. Het afgelopen seizoen speelde de 23-jarige middenvelder echter slechts tien officiële duels op het hoogste niveau. "Vind je het niet een beetje opportuun?", stelt Vink dan ook in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

"Hij heeft vorig jaar amper gespeeld en speelt nu vier wedstrijden... Vind je dat niet wat snel? Ik gun het hem, hoor. Hartstikke goed voor Feyenoord ook. Het is een loopwonder voorin, hij geeft veel druk naar voren toe. Maar nu al bij het Nederlands elftal? Dat vind ik best snel, als je het mij vraagt. Het is een voorselectie, maar toch." Omdat de selectie van Van Gaal uit 25 spelers bestaat, vallen er waarschijnlijk slechts 2 af, tenzij de bondscoach alsnog andere spelers bij de definitieve selectie haalt.

Hans Kraay junior is minder kritisch op de voorlopige oproep van Til. "Dat was bij AZ ook iemand die niet zo nodig aan de bal hoeft te zijn om in de wedstrijd te komen. Hij is natuurlijk altijd in de zestien, leuk dat hij er ook bij zit", zegt Kraay junior, die ook de uitverkiezing van Tyrell Malacia begrijpt. De linksback van Feyenoord mag dromen van zijn debuut in Oranje. "Malacia heeft het over een langere periode laten zien, dat is volledig terecht. Malacia is inderdaad beter dan heel veel andere spelers. Ik vind hem een betere linksback dan Patrick van Aanholt."