‘Barcelona is alert voor aanvallende versterking bij Arsenal’

Zondag, 15 augustus 2021 om 12:41 • Jeroen van Poppel

Ondank de grote financiële problemen blijft Barcelona alert op aanvallende versterkingen, zo meldt Sport. De Catalanen zien met Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette twee potentiële aanwinsten rondlopen bij Arsenal. De spitsen komen alleen in beeld als Martin Braithwaite verkocht kan worden, zo klinkt het.

De komst van de dertigjarige Lacazette lijkt in dat geval het meest realistisch. De Franse spits, die bij Arsenal niet volledig aan de verwachtingen heeft kunnen voldoen, ligt nog maar één jaar vast, waardoor de Londenaren nog kort de tijd hebben om een transfervrij vertrek te voorkomen. Lacazette, die de eerste wedstrijd in de Premier League tegen Brentford (2-0 verlies) miste door een lichte blessure, is begonnen aan zijn vijfde seizoen bij Arsenal. In totaal staat hij op 65 goals in 170 officiële duels voor the Gunners.

Ook de 32-jarige Aubameyang was door een blessure afwezig tegen Brentford. De Frans-Gabonese aanvaller heeft nog een tweejarig contract bij Arsenal, dat niet volledig tevreden zou zijn met zijn prestaties. Zowel Lacazette als Aubameyang (85 goals in 148 duels voor Arsenal) ziet een overgang naar Barcelona volgens Sport zitten en de Catalanen zouden zelfs al met laatstgenoemde hebben gesproken. Arsenal zou openstaan voor een ruildeal voor een van beide spelers.

Barcelona kan voorlopig geen nieuwe spelers aantrekken, tenzij er nog uitgaande transfers plaatsvinden. Braithwaite staat dus op de nominatie om te vertrekken, maar behoort desalniettemin tot de plannen van Ronald Koeman. De Deense aanvaller is 'gewoon' opgenomen in de selectie voor het openingsduel van Barça in LaLiga zondag tegen Real Sociedad. Philippe Coutinho, Samuel Umtiti en Miralem Pjanic, van wie Barcelona ook graag afscheid wil nemen, zitten niet in de wedstrijdselectie.