Tottenham hoort ‘geen interesse’ na akkoord over afkoopsom van 50 miljoen

Zondag, 15 augustus 2021 om 11:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:46

Tottenham Hotspur is er niet in geslaagd om Pau Torres binnen te halen, zo meldt Marca. De Londenaren waren bereid om de ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro neer te tellen, maar de 24-jarige verdediger van Villarreal wil niet naar Tottenham. Torres ziet het niet zitten om in de Conference League te spelen, terwijl hij met Villarreal uit kan komen in de Champions League.

Tottenham haalde met Cristian Romero van Atalanta al een dure centrumverdediger binnen, maar wilde daar deze zomer nog een extra speler aan toevoegen. Villarreal kan een transfer van vijftig miljoen euro door de clausule in het contract van Torres niet voorkomen, maar de Spaanse mandekker ziet een overgang zelf niet zitten. Hoewel hij zich financieel enorm kan verbeteren, spreekt het sportieve project hem niet aan.

Torres is een jeugdproduct van Villarreal, waarmee hij afgelopen seizoen de Europa League-finale tegen Manchester United won. De centrumverdediger toonde zijn liefde voor Villarreal door na zijn deelname aan de Olympische Spelen met amper rust terug te komen naar zijn club om de Europese Super Cup tegen Chelsea (1-1) te spelen. Die ging uiteindelijk na strafschoppen verloren.

Na de wedstrijd om de Super Cup heeft Torres overigens alsnog vakantie gekregen. Hij zal de eerste drie competitiewedstrijden missen en begin september terugkeren in het elftal van Villarreal. In de laatste vijftien dagen van de transferwindow, die bijna ingaan, wordt de ontsnappingsclausule van Torres overigens verhoogd van 50 naar 65 miljoen euro. Zo lijkt de kans groot dat de achterhoedespeler begint aan een extra seizoen bij Villarreal, waarvoor hij tot nu toe 88 keer uitkwam. Torres heeft een contract tot medio 2024.