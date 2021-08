Kraay vol verbazing over Berghuis: ‘Bij Feyenoord zou dit nooit gebeuren!’

Zondag, 15 augustus 2021 om 10:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:14

Steven Berghuis maakte zaterdagavond zijn Eredivisie-debuut voor Ajax. De rechteraanvaller staat bekend om zijn verfijnde traptechniek, maar liet tegen NEC (5-0 winst) een vrije trap over aan ploeggenoot Zakaria Labyad. Het leidt tot discussie in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN, waar Hans Kraay junior zijn verbazing uitspreekt over het moment.

Ajax kreeg in de 82e minuut een vrije trap op een meter of 25. Dusan Tadic was al naar de kant, waardoor Berghuis de aangewezen man leek. Labyad nam de vrije trap echter en schoot de bal in de muur. "De overgang is natuurlijk niet onbesproken gebleven", leidt Kraay junior zijn verhaal over Berghuis in. "Er is het een en ander gebeurd, maar toch vind ik: dit zou bij Feyenoord never never never nooit gebeuren! Dit is een vrije trap voor hem! En het is niet zo dat Lionel Messi en Cristiano Ronaldo erbij staan. Je denkt toch zeker niet dat hij bij Feyenoord die bal door Orkun Kökçü of Jens Toornstra zou laten nemen? Wegwezen! Deze moet hij nemen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het moment van de vrije trap die door Zakaria Labyad werd opgeëist.

Ook Marciano Vink is kritisch op de houding van Berghuis. "Hij moet oppassen dat hij niet aardigste jongetje in de groep wil worden", aldus Vink. "In Amsterdam gaat niemand jou iets geven. In Amsterdam moet jij het zelf nemen. Jij moet je status zelf grijpen. Er zijn gewoon heel veel goede spelers met een status die een halve finale Champions League of Europa League-finale hebben gespeeld. Als jij als nieuweling er bent met een fantastische traptechniek, dan kun je niet deze vrije trap laten lopen."

Giovanni van Bronckhorst, die met Berghuis werkte als trainer van Feyenoord, stelt dat de vleugelspits zeker geen nederig type is. "Ik denk dat Steven iemand is die altijd het voortouw neemt, zeker bij Feyenoord. Een geweldig linkerbeen, met zijn corners en vrije trappen. Ze hebben met Tadic natuurlijk ook iemand die dat goed kan. Misschien dat hij even moet wennen bij een nieuwe club, nieuwe spelers om hem heen, ander publiek. Maar ik denk dat hij zijn kwaliteiten uiteindelijk ook voor Ajax zal laten zien."

Van Bronckhorst wordt ook gevraagd naar zijn mening over de transfer van Berghuis. "Vanuit het perspectief van Steven begrijp ik het. Ik begrijp de overgang naar Ajax. Ik weet hoe belangrijk hij het vindt om mee te doen om de prijzen, om Champions League te spelen. Zijn ambitie is waar hij nu is. Hij kan op Champions League-niveau spelen. Er is een hoop over gezegd, maar ik denk dat we ook gewoon zijn keuze moeten respecteren. Dat moeten we met zijn allen doen, in plaats van... ik snap het sentiment, maar uiteindelijk is Steven degene die de keuze maakt. Ik wens hem ook veel succes daarin. Ik denk dat hij bij Ajax gaat slagen."

Kraay junior is blij met de woorden van Van Bronckhorst. "Ik vind het wel mooi dat jij als een van de Feyenoord-iconen zegt, net als Willem van Hanegem, die was de eerste die dat zei: het is niet zo dat Berghuis naar Juventus, Chelsea of Barcelona kon. Hij wilde een stap omhoog. Dat is dan Ajax, dat is precair, maar laten we het die jongen gunnen. Dat was Van Hanegem, maar Giovanni zegt eigenlijk hetzelfde. Laten we hem met rust laten."