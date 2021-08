Diego Costa wordt na 229 dagen zonder club ploeggenoot van Hulk

Diego Costa heeft eindelijk een nieuwe werkgever gevonden. Het Braziliaanse Atlético Mineiro heeft zondagochtend vroeg via de officiële kanalen de komst van de 32-jarige aanvaller aangekondigd. De geboren Braziliaan met een Spaans paspoort zat sinds 29 december vorig jaar, toen zijn doorlopende contract met Atlético Madrid werd ontbonden, zonder club en is dus transfervrij aangetrokken door Atlético Mineiro.

Voor Diego Costa is spelen op het hoogste profniveau in zijn vaderland een noviteit. Hij was zeventien jaar toen hij de oversteek naar Europa maakte en een contract bij Sporting Braga in Portugal ondertekende. Het was het begin van een Europese loopbaan met liefst negen werkgevers. Zijn grootste successen behaalde de aanvaller in de tenues van Atlético Madrid en Chelsea.

Diego Costa veroverde in totaal, in twee verschillende periodes, bij Atlético twee landstitels, een Copa del Rey, een Europa League en twee Europese Super Cups. Na 64 goals in 135 officiële duels maakte hij voor 36 miljoen euro de overstap naar Chelsea, waar hij bijna één op twee liep: 59 treffers in 120 officiële wedstrijden. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in de winst van twee landstitels en een League Cup.

In de zomer van 2017 keerde Diego Costa terug naar Atletico, maar hij was geen schim meer van de speler in diens eerste periode als Colchonero. De Spaans international, 10 goals in 24 interlands, heeft nu een contract ondertekend tot eind 2022 met Atlético Mineiro, dat na zestien speeldagen aan kop gaat in de competitie en ook onder meer Hulk en Eduardo Vargas op de loonlijst heeft staan. De club hoopt de eerste landstitel sinds 1971 te veroveren.