Erik ten Hag geniet en baalt: ‘Dat was het Ajax dat ik niet wil zien’

Zondag, 15 augustus 2021 om 06:57 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:36

Erik ten Hag was zaterdagavond ondanks de simpele overwinning van Ajax in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de tweede helft. De regerend landskampioen maakte in de eerste helft liefst vijf doelpunten tegen NEC, dat na de pauze een ruimere nederlaag werd bespaard: 5-0. “De tweede helft moeten we niet accepteren”, benadrukte de trainer van Ajax.

“Ik heb genoten van de eerste helft”, vertelde Ten Hag voor de camera van ESPN. “Het Ajax van de eerste helft, dat is het Ajax wat ik wil zien. We hebben schitterend voetbal laten zien. De spelers hebben het plan uitstekend uitgevoerd, ontzettend veel kansen gecreëerd en ook vijf mooie goals gemaakt. De tweede helft moeten we niet accepteren. Dat was het Ajax dat ik niet wil zien. Het tempo ging heel erg naar beneden.”

Er is vanuit Frankrijk belangstelling voor Edson Álvarez, maar Erik Ten Hag is duidelijk over een eventueel vertrek: 'Wat mij betreft is het geen issue. Dat boek kunnen we sluiten.' pic.twitter.com/Sy5lIGCPJ5 — NOS Sport (@NOSsport) August 14, 2021

“We hadden aan de bal veel simpeler moeten spelen, meer de momenten moeten zoeken om te versnellen, maar ook de breedte meer moeten gebruiken. Al die zaken gingen een stuk minder.” In de eerste twintig minuten stond Ajax al met 4-0 voor dankzij treffers van Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Bart van Rooij (eigen doelpunt) en Dusan Tadic. Dat was de snelste dergelijke voorsprong van de Amsterdammers in een Eredivisieduel sinds 14 augustus 1966. Exact 55 jaar geleden maakte wijlen Johan Cruijff binnen negentien minuten de 4-0 tegen Elinkwijk.

In minuut 38 tekende Tadic ook voor de 5-0. Ajax maakte zodoende voor de 32e keer minimaal vijf goals in een eerste helft van een Eredivisie-duel, maar later bleek het ook de vijfde keer dat de ploeg vervolgens niet wist te scoren in de tweede helft. Ryan Gravenberch en Mazraoui misten na de pauze de grootste kansen op een zesde Ajax-goal. “De concentratie ebde weg. Dat was goed te zien bij de kans van Ryan”, vervolgde Ten Hag. “Als dat de 6-0 was geweest, had de schwung er meteen weer in gezeten.”

“Het zijn natuurlijk geen robots, maar dit moeten we niet accepteren.” Ajax loste 25 schoten tegen NEC, het hoogste aantal voor de Amsterdammers in een Eredivisie-duel sinds 28 januari (toen 27 tegen Willem II). Zeventien van deze schoten kwamen in de eerste helft (waarvan acht op doel), terwijl de ploeg van Ten Hag in de tweede helft nog slechts acht schoten loste (één op doel).

Volgens Ten Hag is Ajax fysiek nog niet helemaal klaar voor het seizoen. “Daarom spelen we zondag ook een oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zo kunnen de spelers die vandaag (zaterdag, red.) weinig hebben gevoetbald ook nog aan hun conditie werken.”