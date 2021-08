Steven Berghuis: ‘Hopelijk kan misschien Nederland of de regering iets doen’

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 23:57 • Dominic Mostert

Steven Berghuis vindt het vervelend dat het nieuws over zijn aangifte in de media is gekomen. De aanvaller meldde zich bij de politie na vele ernstige bedreigingen aan zijn gezin en hemzelf na zijn transfer van Feyenoord naar Ajax. Berghuis wordt zaterdagavond na de 5-0 overwinning van Ajax op NEC gevraagd naar de bedreigingen waarmee hij te maken krijgt en spreekt zijn teleurstelling uit over het uitlekken van zijn aangifte.

"Net wanneer het wat is gaan liggen en beide clubs ook zijn doorgegaan", aldus de nieuwbakken Ajacied in gesprek met ESPN. "Wat dat betreft vond ik dat wel vervelend. Lekker door met voetballen, zou ik zeggen." Berghuis geeft aan de emoties te begrijpen, maar voegt eraan toe dat 'bepaalde dingen' te ver zijn gegaan, met name de bedreigingen aan het adres van zijn gezin. "Ze blijven er sterk onder, mijn ouders ook, en daarin staan we goed achter elkaar."

"Ik denk wel dat je op een gegeven moment een grens moet trekken", gaat Berghuis verder. De laagdrempeligheid van het uiten van bedreigingen via sociale media baart hem zorgen. "Hopelijk kan misschien Nederland of de regering daar iets aan doen, dat dat wat minder wordt. Uiteindelijk blijft het werk en respect naar de persoon. Sommige dingen gingen te ver wat mij betreft."

Op voetballend gebied heeft Berghuis het naar zijn zin bij Ajax. Hij stond negentig minuten op het veld en bereidde de 5-0 van Tadic voor. Hij ziet de combinaties met zijn nieuwe ploeggenoten steeds beter gaan. "Uiteindelijk moet dat ook groeien, maar het zag er af en toe al goed uit met Nous (Mazraoui, red.)", aldus Berghuis, die overlegt met zijn ploeggenoten. "Bijvoorbeeld over hoe ze aan de bal willen komen in bepaalde situaties. Je moet elkaars kwaliteiten leren kennen en op een gegeven moment weet je wat er bij elkaar gaat gebeuren op welk deel van het veld. Dat moet groeien, maar het is een leuk proces."